Sachversicherungs-Vorstand Nils Reich verlässt Axa Deutschland

21.7.2023

Der Axa-Konzern kündigt Veränderungen im Vorstand an. Dr. Nils Reich (42), aktuell Sachversicherungs-Vorstand in Deutschland, wird voraussichtlich zum 1. November Chief Executive Officer von Axa Global Health. Seine Nachfolge wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der promovierte Mathematiker ist seit 2015 im Unternehmen und leitete von 2017 bis 2018 das P&C Retail Geschäft auf Gruppenebene. Danach übernahm er das neu aufgesetzte Vorstandsressort Sachversicherung der deutschen Einheit (VersicherungsJournal 19.11.2018). In seiner neuen Rolle wird er unter anderem den Aufbau der internationalen Health Unit verantworten.

Bereits zum 1. September wird Dr. Achim Dahlbokum (45) die Leitung des IT-Ressorts übernehmen. Er folgt auf Dr. Stefan Lemke (58), der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. August verlässt.

Nils Reich

Bild: Axa

Achim Dahlbokum

Bild: Axa vor

Dahlbokum ist seit 2010 in den Diensten des Versicherers und war seither in vielfältigen Funktionen in der Konzernentwicklung und im Schadencontrolling tätig. Zuletzt verantwortete der Physiker und promovierte Wirtschafts-Wissenschaftler die Betriebsorganisation und die Einführung einer neuen Systemlandschaft für die Sachversicherung.