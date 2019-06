Roider tritt seinen Posten bei der Haftpflichtkasse früher an

4.6.2019

Sieben Monate früher als eigentlich geplant – am 1. Juni – trat Roland Roider (56) sein neues Amt als Vorstandsvorsitzender der Haftpflichtkasse VVaG an. Das teilte der Versicherer am Montag mit. Gründe nannte das Unternehmen dafür nicht. Roider folgt auf Karl-Heinz Fahrenholz, der das Unternehmen seit 2016 als Vorstandschef führte. Ende Januar verließ der Manager überraschend die Gesellschaft (VersicherungsJournal 11.2.2019, 31.3.2016).

Mit dem gelernten Versicherungskaufmann Roider, der von der BCA AG kommend seit 2012 dem Vorstand der Haftpflichtkasse angehört (VersicherungsJournal 9.5.2012), übernimmt ein Manager aus den eigenen Reihen die Führung.

Roland Roider (Bild: Haftpflichtkasse)

Wie angekündigt, wird Stefan Liebig künftig dem Vertriebs- und Marketingressort vorstehen (VersicherungsJournal 2.8.2018). Bereits vergangenen Mai hatte die Haftpflichtkasse den Vorstand vergrößert und nach der Aufnahme von Torsten Wetzel die Zuständigkeiten neu verteilt (VersicherungsJournal 17.5.2018).