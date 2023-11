Rocco Strauß geht zur Fonds Finanz

15.11.2023

Die berufliche Auszeit war für Rocco Strauß (49) ein kurzes Vergnügen. Zum 1. Januar tritt er seinen neuen Job bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH an, wie die Münchener am Mittwoch mitteilten. Strauß wird die Leitung des Bereichs Gesamtvertrieb übernehmen und damit auf Christopher Quast folgen, der den Maklerpool nach fünf Jahren „aus persönlichen Gründen verlässt“.

Strauß arbeitete vier Jahre für die Wefox Germany GmbH, zuletzt als Geschäftsführer. Im Oktober gab er seinen Abschied von den Berlinern bekannt (VersicherungsJournal 20.10.2023). Als Verantwortlicher für den Vertrieb kümmerte er sich bei Wefox unter anderem um den Aufbau einer exklusiven Maklerbasis (17.2.2022).

„Rocco knüpft mit seiner Arbeit an die bereits sehr erfolgreichen Vertriebsprojekte von Christopher an, der den Vertrieb in diesem Jahr komplett neu ausgerichtet hat“, lässt sich Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz, zu der Personalie zitieren.

Rocco Strauß (Bild: Wefox)

Der Neuzugang ist Diplom-Kaufmann und startete seine Laufbahn in der Versicherungsbranche als Agenturmitarbeiter bei den Münchener Verein Versicherungen. 2006 wechselte er als Vertriebsleiter der Ausschließlichkeits-Organisation zu den Universa Versicherungen. Dort leitete er vor seinem Austritt den Gesamtvertrieb Ausschließlichkeit.