Rhion besetzt Chefposten im Maklervertrieb

15.12.2025

Holger Janke (54) übernimmt zum 1. Januar 2026 die Leitung des Vertriebs über Makler und Assekuradeure bei der Rhion.digital, einer Marke der Rhion Versicherung AG. Das Unternehmen bietet hierzulande Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Kfz-Versicherungen für Privat- und Gewerbekunden an.

WERBUNG

Janke wechselt von den Concordia Versicherungen, bei denen er seit anderthalb Jahren die Vertriebsdirektion Ost geleitet hat. Die Firmengruppe aus Hannover ist auch in der privaten Kranken- und Lebensversicherung aktiv, die über ungebundene Vermittler vertrieben werden.

Der studierte Betriebswirt Janke verfügt über insgesamt rund zwei Jahrzehnte Vertriebs- und Führungserfahrung in der Assekuranz. Er begann seine berufliche Karriere 1998 bei der Zurich Gruppe Deutschland. Dort übernahm er bis Mitte 2024 Leitungsfunktionen im Maklersegment sowohl auf regionaler als auch auf bundesweiter Ebene.

Holger Janke (Bild: Rhion)

Bei seinem neuen Arbeitgeber folgt Janke auf Lars Fuchs (55), der in den Vorstand der Domcura AG gewechselt ist (VersicherungsJournal 16.12.2024). Dort hat Fuchs vor einem Jahr die Ressorts Vertrieb und Marketing, Produkt, Strategie und Personal von Horst-Ulrich Stolzenberg (62) übernommen. Dieser hatte nach acht Jahren in dieser Funktion (8.9.2016) altersbedingt keine Verlängerung seines Vertrags angestrebt.