Rhion besetzt Chefposten im Maklervertrieb

Die Branche hat ihre Einnahmen im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert von 92,5 Milliarden Euro gesteigert. Vier der 50 nach Umsatz größten Akteure wuchsen deutlich schlechter als der Markt. Bei einem weiteren schrumpfte der Umsatz sogar. (Bild: Wichert) mehr ...
Ein Mann war auch deshalb nach einem Schlaganfall verstorben, weil er Blutverdünner gegen einen Gendefekt einnehmen musste. Ob der Unfallversicherer die Leistung deshalb kürzen darf, entschied das oberste Zivilgericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Kreuzbandriss und Ärger mit der Versicherung: In einem aktuellen Rechtsstreit ging es um die Frage, wofür ein Reiseversicherer aufkommen muss – und wofür nicht. (Bild: Pixabay-Inhaltslizenz/Josef Pichler) mehr ...
Realrate hat die Geschäftszahlen von 57 Marktteilnehmern unter die Lupe genommen und für jeden davon die „ökonomische Eigenkapitalquote“ errechnet. Die Platzhirsche sucht man auf den vorderen Plätzen vergeblich. (Bild: Wichert) mehr ...
2024 steigerte mehr als jeder dritte der 50 größten Akteure seinen Umsatz im zweistelligen Prozentbereich. Der Wachstumssieger legte sogar um fast ein Drittel zu und machte einen großen Sprung nach vorne im Umsatzranking. (Bild: Wichert) mehr ...
Kriminelle greifen Versicherer an: Die digitale Präsenz der Firmengruppe ist vom Netz gegangen, nachdem unbekannte Täter eine Erpressungssoftware in die Systeme geschmuggelt haben.mehr ...
PRAXISWISSEN: Das Jahresende ist ein seltener Moment der Ruhe. Ein Zeitfenster, in dem Reflexion möglich ist und neue Klarheit entwickelt werden kann. Dabei sollten Unternehmer nicht nur die betriebliche Gesamtleistung, sondern ihr gesamtes Lebensumfeld in den Blick nehmen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Ein Berliner Allianz-Vertreter hat sich auf international entsandte Personen spezialisiert. Seine besondere Zielgruppe hat Anspruch auf „eine der attraktivsten staatlichen Förderungen“ zur Altersvorsorge. (Bild: Diplomaten.net/Gemini) mehr ...
Chefwechsel an der Spitze des Spezialanbieters für Hunde- und Katzenbesitzer: Das Unternehmen holt einen Vertriebsmanager als neuen Vorstandsvorsitzenden an Bord. (Bild: Agila) mehr ...
Die Hamburger Firmengruppe macht ihren Vorstand komplett: In das zukünftig vierköpfige Gremium kommt der langjährige Geschäftsführer der Tochtergesellschaft für das Haftungsdachgeschäft. (Bild: Netfonds) mehr ...
Europaweite Expansion: Die Tochtergesellschaft des Konsolidierers bekommt einen neuen CEO. Er folgt in diesem Job auf Thomas Zimmermann, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt. (Bild: Wecoya) mehr ...
Bei den Beitragseinnahmen sieht sich die Versicherungsgruppe über dem Markttrend. In einem Geschäftszweig war der Zuwachs zweistellig, in einem anderen sanken die Erlöse. Auch die Zahl der Vertreter ging zurück, doch das sieht der Vorstand sportlich. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
Der Versicherer konnte 2018 aus zwei Gründen kräftig expandieren. Höhere Reserven drückten den Gewinn. Was für 2019 geplant ist. (Bild: Itzehoer) mehr ...
Bei den Wohngebäudetarifen der Öffentlichen Braunschweig sind Schäden durch Hochwasser und Starkregen für alle Kunden unabhängig von der Gefährdungszone eingeschlossen. Neue Tarife gibt es auch von der Arag, Degenia, dem HDI sowie Konzept & Marketing. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Sorgen digitale Beratungshilfen für zufriedenere Kunden und bessere Umsätze? Zwei aktuelle Studien gingen dieser Frage auf den Grund. Sie klären auch, ob Kunden noch persönlichen Kontakt zu ihren Versicherern haben – oder diesen überhaupt wollen. (Bild: Horváth & Partner) mehr ...
Für das 100-jährige Firmenbestehen im Jahr 2022 hat sich der neue R+V-Chef Norbert Rollinger einiges vorgenommen. In der Bilanzpressekonferenz erläuterte er seine Strategien und legte Zahlen für das vergangene Jahr sowie ein „starkes“ Auftaktquartal vor. (Bild: Lier) mehr ...
Die Huk-Coburg hat die Nachfolgeregelung für Dr. Wolfgang Weiler als Vorstandssprecher bekannt gegeben. Die DEVK hat sich wegen „unterschiedlicher Auffassungen“ von einem Vorstandsmitglied getrennt. Der Vorstand der Allianz Kranken wird prominent verstärkt – und der Münchener Verein hat eine Vertriebs-Führungsposition neu besetzt. (Bild: Huk-Coburg) mehr ...
Zum Jahreswechsel wurden wieder zahlreiche Führungspositionen in der Versicherungsbranche neu besetzt, wie die Beispiele von Allianz, Arag, Axa, Deutsche Familienversicherung, Itergo, LVM und Provinzial-Rheinland zeigen. (Bild: LVM) mehr ...
Die VHV-Gruppe hat 2014 von der guten Baukonjunktur sowie von höheren Durchschnittsbeiträgen in der Kfz-Versicherung profitiert, die SDK von der betrieblichen Krankenversicherung. Die Compexx Finanz AG und der Spezialversicherer Allcura sehen sich ebenfalls auf der richtigen Spur. mehr ...
Immer mehr Marktteilnehmer aus der Assekuranz schließen sich mit externen Partnern zusammen. Dahinter stecken die unterschiedlichsten Motive, wie die aktuellen Beispiele Admiraldirekt.de, Alte Leipziger, Honorarkonzept, Konzept & Marketing sowie Versicherungskammer Bayern zeigen. (Bild: Screenshot Baby-care.de) mehr ...
Auch Anfang Mai haben wieder diverse Versicherer Veränderungen in ihren Vorständen bekannt gegeben. Aktuell gib es neue Führungskräfte bei der Alte Oldenburger-Gruppe, bei Atradius, im Gothaer-Konzern, bei der Häger Versicherung und beim Volkswohl Bund. (Bild: Häger) mehr ...
Ob Demografie oder zunehmende Regulierung – die Versicherungsbranche steht vor einschneidenden Veränderungen. Welche Auswirkung dies auf Produkte und Vertrieb hat, zeigt eine Interview-Reihe im VersicherungsJournal. Teil 1: Wolfgang Hanssmann, Vertriebsvorstand Axa Konzern AG. (Bild: Axa) mehr ...