Rekordinsolvenzen und Wohnungsnot beflügeln die Nachfrage nach Rechtsschutz

12.12.2025 – Streitigkeiten um Wohnen und Arbeit nehmen deutlich zu. Die Anfragen von Kunden sind komplexer. Viele wollen direkte Beratung durch den Versicherer. Die Liberalisierung des Anwaltsmonopols ist nach Einschätzung der Arag in der politischen Diskussion angekommen. Der Versicherer meldet gute Geschäftsergebnisse für 2025.

Streitigkeiten zum Thema Arbeit und Wohnen haben laut der Arag SE im Jahr 2025 deutlich zugenommen. So stiegen die Leistungsfälle zum Thema Arbeitsrechtsschutz um 15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Streitigkeiten zum Thema Wohnen und Miete nahmen um elf Prozent zu. Erstberatungen sind in diesen Steigerungsraten noch gar nicht mitgezählt.

Damit ist der Unterstützungsbedarf für die Kunden hier deutlich höher als in anderen Bereichen. Denn insgesamt stiegen die Leistungsfälle beim Rechtsschutz bis Anfang November 2025 nur um etwas mehr als fünf Prozent auf 650.000.

Wohnungsangst geht um

Hanno Petersen (Bild: Schmidt-Kasparek)

„In schlechten Zeiten wird mehr um den Arbeitsplatz gekämpft“, sagte Arag-Vorstand Hanno Petersen am Mittwochabend anlässlich der Vorstellung vorläufiger Geschäftszahlen des Unternehmens. Die aktuellen Rekordinsolvenzen würden den Trend zu mehr Arbeitsrechtsstreitigkeiten forcieren.

Besonders viele Streitigkeiten betreffen neben der Automobilbranche den Einzelhandel und Logistikunternehmen. In den meisten Fällen könnten Rechtsschutzversicherte einen Vergleich erzielen, etwa eine höhere Abfindung.

Kein Ende der Streitsteigerungen sieht Petersen auch im Bereich des Mietrechts. „Grund ist die große Schwierigkeit, heute eine neue Wohnung zu finden.“

Große Streitthemen sind Mietmängel, Kautionen und die Nebenkostenabrechnungen. Bei oft kleinen Streitwerten sei es hier schon schwierig, eine Anwaltskanzlei zu finden, wenn man nicht rechtsschutzversichert ist.

Rechtsschutzversicherung im Ansehen gestiegen

Nach Einschätzung der Arag wären die Kunden heute viel eher bereit, Geld für eine Rechtsschutzversicherung auszugeben als noch vor zehn Jahren. „Die Wichtigkeit dieser Absicherung ist bei den Verbrauchern deutlich nach oben gewandert“, behauptete Arag-Vertriebsvorstand Wolfgang Maslaton.

Gleichzeitig würden sich immer mehr Kunden wünschen, direkt von ihrem Rechtsschutzversicherer beraten zu werden. „Umso unverständlicher ist es, dass der Gesetzgeber uns untersagt, unseren deutschen Kunden die Hilfe anzubieten, die außerhalb Deutschlands selbstverständlich ist“, sagte Dr. Renko Dirksen, Vorstandsvorsitzender der Arag SE.

Arag: Direktberatung würde Belastung von Gerichten deutlich verringern

Renko Dirksen (Bild: Schmidt-Kasparek)

Nach seiner Einschätzung hat aber mit einer Initiative der bayerischen Landesregierung die politische Diskussion über die Liberalisierung des Anwaltsmonopols begonnen. Bisher wird der Vorstoß des Landes Bayern aber noch von keinem anderen Bundesland mitgetragen. Die Arag ist aber überzeugt davon, dass bei einer Direktberatung durch Rechtsschutzversicherer die Belastung von Gerichten deutlich geringer wird.

Dirksen: „In Großbritannien verfügen wir über eine eigene Anwaltskanzlei, die Arag Law. 80 Prozent aller Leistungsfälle in UK wickeln wir für unsere Kunden über diese Kanzlei ab. Lediglich 14 Prozent davon führen zu einem Gerichtsurteil.“

Zwar gebe es strukturelle Unterschiede zwischen den Rechtssystemen. So würde es in Großbritannien keine weitere Prozesskostenerstattung geben, wenn ein erstes Vergleichsangebot nicht angenommen wird. Daher gebe es hier einen stärkeren Druck auf Vergleiche.

Senkung der Gerichtsquote

Trotzdem wäre die Gerichtsquote mit 50 Prozent in Deutschland deutlich höher. Könnten Rechtsschutzversicherer direkt beraten, werde sie nach Einschätzung der Arag deutlich gesenkt. So könnten die Kunden bei Massenverfahren zu besonders kompetenten Kanzleien gesteuert werden.

„Es gibt nicht nur ein Landarztsterben, sondern auch ein Landanwaltssterben“, sagte Dirksen. Daher sei es sinnvoll, Rechtsschutzversicherer stärker in die Rechtsberatung einzubinden.

Einen Interessenkonflikt bei der Direktberatung sieht der Versicherungsmanager nicht. „Wir wollen, dass unser Kunde gewinnt. Wenn wir schlecht beraten, geht er zu einem anderen Anwalt und wir machen uns sogar schadenersatzpflichtig.“ Die freie Anwaltswahl soll auch bei einer Liberalisierung des Anwaltsmonopols erhalten bleiben.

Nationales Geschäft wächst um 13 Prozent

Shiva Meyer (Bild: Schmidt-Kasparek)

Nach vorläufigen Zahlen wird die Arag SE 2025 um 12,5 Prozent wachsen. Gerechnet wird mit Beitragseinnahmen von 3,14 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,79 Milliarden Euro) (VersicherungsJournal 16.12.2024). Im nationalen Geschäft liegt die Steigerungsrate der Beiträge sogar bei 13 Prozent. Es werden Einnahmen von 1,75 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,55 Milliarden Euro) erwartet.

Im deutschen Rechtsschutzgeschäft wird mit 598,2 Millionen Euro rund neun Prozent höhere Beitragseinnahmen gerechnet. Der Zuwachs beruhe vor allem auf einem Zugewinn an neuen Kunden. Dirksen: „Per Saldo zählten wir zum Ende des 3. Quartals mehr als 120.000 neue Kunden gegenüber dem Vorjahreszeitraum.“

Das Unternehmen hat auch seine Belegschaft um 4,3 Prozent auf derzeit mehr als 6.400 Mitarbeiter erweitert. „Der Fachkräftemangel hat durch die Rezession etwas nachgelassen“, sagte Personalchefin Dr. Shiva Meyer. Man merke jedoch auch, dass Versicherer in der Gunst der Mitarbeiter gestiegen sind.

„Sie strahlen Stabilität aus“, so Meyer. Zudem sei die Attraktivität des Familienunternehmens Arag hoch. In einer anonymen Mitarbeiterbefragung gaben mehr als 90 Prozent an, dass sie gerne für die Arag arbeiten. Meyer: „Das Vertrauen in die Führungskräfte ist hoch.“