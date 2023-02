Raisin mit Kundenansturm auf Weltsparen offenbar überfordert

28.2.2023 – Nutzer der Plattform Weltsparen beschweren sich über massive Probleme, berichtet das Handelsblatt. Es sei insbesondere während des Jahresanfangsgeschäfts vereinzelt zu Engpässen gekommen, räumt Betreiber Raisin ein und verspricht Besserung.

Das Handelsblatt meldete in seiner Ausgabe vom Montag dieser Woche, dass sich Beschwerden über die Zinsplattform Weltsparen häufen würden. Kunden klagten auf der Bewertungsplattform Trustpilot über Verzögerungen bei der Auszahlung hoher Geldbeträge, über falsche Kontoanzeigen und über einen schlechten Kundenservice.

Inzwischen habe sich auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) eingeschaltet. Das Start-up wirke mit seinem Wachstum überfordert.

Geldanlage in ganz Europa

Die Plattform wird von der Raisin GmbH betrieben. Weltsparen bietet seinen Kunden die Möglichkeit, insbesondere Tages- und Festgelder in ganz Europa anzulegen, aber auch in ETFs und Altersvorsorgeprodukte zu investieren.

Allerdings warnen Verbraucher-Organisationen wie Stiftung Warentest oder Finanztip.de immer wieder davor, dass einige Partnerbanken des Fintechs wichtigen Sicherheitskriterien wie das einer Einlagensicherung nicht entsprechen.

Besonders hohe Nachfrage

Die Handelsblatt-Aussagen kommentiert Raisin auf Nachfrage nicht direkt. Vielmehr erklärt ein Unternehmenssprecher: „Aufgrund der Zinswende und dem gestiegenen Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern an Sparprodukten verzeichnen wir seit einigen Monaten eine besonders hohe Nachfrage auf unseren Zinsplattformen. Das Geschäftswachstum hat sich auch in der Anzahl der Anfragen unserer Kunden niedergeschlagen.“

Man habe aber die Zufriedenheit der Kunden stets im Blick und freue sich über „weiterhin einen sehr positiven Trustpilot Score von 4,0“. Es gelinge, sich bei negativen Bewertungen in der Regel in unter zwei Tagen proaktiv an den Kunden zu wenden. Kunden würde man derzeit nicht verlieren, im Gegenteil. „Wir verzeichnen gerade das stärkste Wachstum unserer Firmengeschichte“, heißt es.

Probleme beim Kundenservice

Dennoch räumt das Fintech Probleme ein. Es sei insbesondere während des Jahresanfangsgeschäfts vereinzelt zu Engpässen aufgrund einer Kombination von verstärkten Anfragen und gestiegenen Geschäftsvolumen gepaart mit höherem Krankenstand und Mitarbeitern im Urlaub gekommen, wird berichtet.

Es komme vereinzelt zu längeren Antwortzeiten bei der Beantwortung von E-Mail Anfragen durch den Kundenservice. Dieser sei aber von Oktober bis Januar um über 35 Prozent gewachsen und es würden weiter Kapazitäten aufgebaut.

Zudem arbeite man mit den Partnerbanken an der Automatisierung der Prozesse und ergreife gegebenenfalls Maßnahmen bis hin zum vorübergehenden Aussetzen des Angebots. Außerdem werde verstärkt in Features investiert, damit Kunden Änderungen im Kundenkonto eigenständig vornehmen könnten.