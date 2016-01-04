WERBUNG

R+V verkauft Condor Leben an Run-off-Investoren

12.3.2026 – Die genossenschaftliche Versicherungsgruppe hat mit Acathia Capital eine Absichtsvereinbarung darüber getroffen, den Maklerversicherer zu einem nicht öffentlich genannten Verkaufspreis zu veräußern. Der Geschäftsführer des Käufers sieht nach eigenen Angaben wirtschaftliches Potenzial für eine weitere Run-off-Plattform zur Abwicklung von Lebenspolicen hierzulande.

Der R+V-Konzern verkauft die Condor Lebensversicherungs-AG an Acathia Capital (AC Advisory GmbH). Einen entsprechenden Bericht der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH hat ein Unternehmenssprecher auf Anfrage des VersicherungsJournals grundsätzlich bestätigt.

Demnach plant die R+V, den Lebensversicherer komplett zu veräußern. Hierüber hat die R+V mit Acathia Anfang März eine Absichtsvereinbarung unterzeichnet. Die nun aufzunehmenden exklusiven Verhandlungen sollen mit dem Erwerb der Gesellschaft abgeschlossen werden.

Der geplante Verkauf umfasse alle rund 219.000 Verträge, bei denen die Condor Leben der Risikoträger ist. Dabei handele es sich um klassische und fondsgebundene Rentenversicherungen sowie Tarife der „Neuen Garantien“ und der betrieblichen Altersversorgung (bAV).

Verkaufserlös schafft Spielraum für „zukunftsweisende“ Investitionen

Der Verkauf sei für die genossenschaftliche Versicherungsgruppe sinnvoll, um sich neu auszurichten, erklärt der Sprecher die Hintergründe. Der nicht genannte Verkaufserlös schaffe Spielraum für Investitionen in „zukunftsweisende Initiativen“. Weitere Verkäufe sind demzufolge aber nicht geplant.

Im Maklervertrieb von Personenversicherungen konzentriert sich die R+V seit Januar auf Biometrie, bAV und Gesundheit, wo man das größte Potenzial sehe. „Wir bieten seit Anfang 2026 im Neugeschäft im Maklermarkt Personen ausschließlich Tarife aus diesen drei Geschäftsfeldern an.“

Bereits vor rund einem Jahr ist auch die Condor Allgemeine Versicherungs-AG rückwirkend vom Markt verschwunden (9.8.2024). Die beiden Condor-Versicherungsgesellschaften für die Sach- beziehungsweise Lebenssparte waren jeweils 1955 gegründet worden.

Käufer von Versicherern, Versorgungswerken, Pensionskassen finanziert

Der designierte Käufer des Maklerversicherers Condor Leben wird vom ehemaligen Vorstand der DBV-Winterthur, Dr. Thomas Schmitt (61) (18.4.2001), geführt. Das Beratungshaus für den Finanzsektor erwirbt, hält und verwaltet Beteiligungen an Unternehmen.

Es wird vorrangig von internationalen Versicherern sowie Versorgungswerken und Pensionskassen finanziert, betont Geschäftsführer Schmitt gegenüber dem VersicherungsJournal. „Unser Werkzeugkasten umfasst mehrere wertsteigernde Strategien, wie Buy-and-Build und die Entwicklung von Run-off-Plattformen, um Wachstum voranzutreiben“, heißt es von Acathia.

Das Unternehmen war nach eigenen Angaben auch an der Gründung der Frankfurter Leben Holding GmbH & Co. KG beteiligt. Sie sei heute eine führende deutsche Plattform zur Abwicklung von Lebensversicherungen. Schmitt sieht nach eigenen Angaben „Potenzial für eine weitere Plattform“.

Christian Hilmes

