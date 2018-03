R+V steigert Marktanteil und Gewinn

21.3.2018 – Insgesamt beliefen sich die Beitragseinnahmen der R+V-Gruppe 2017 auf über 16,2 Milliarden Euro (+ 3,0 Prozent). Davon entfielen auf den Bereich „Leben/Pension“ knapp 7,7 Milliarden Euro und auf „Schaden/Unfall“ 5,4 Milliarden Euro. Mit 795 Millionen Euro wurde der höchste Konzerngewinn in der Unternehmensgeschichte erzielt. Die ökonomische Risikotragfähigkeit für die R+V-Gruppe lag per 31. Dezember 2017 bei 277 Prozent. Das Angebot an Online-Abschlussstrecken wurde ausgebaut. Geplant sind weitere Investitionen in die Videoberatung.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir ein hervorragendes Geschäftsergebnis hingelegt und gleichzeitig die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir mit Beginn dieses Jahres in die praktische Umsetzung unseres Transformations-Prozesses einsteigen konnten“, eröffnete der Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzende des R+V-Konzerns Pressemeldung die diesjährige Bilanzpressekonferenz in Wiesbaden.

Norbert Rollinger (Bild: Lier)

Marktanteile in Leben ausgebaut

Im inländischen Erstversicherungs-Geschäft steigerte die R+V-Gruppe 2017 ihre Beitragseinnahmen um 2,9 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro.Insgesamt beliefen sich die Beitragseinnahmen der R+V-Gruppe 2017 auf über 16,2 Milliarden Euro (+ 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr; VersicherungsJournal 26.4.2017). Davon entfielen auf den Bereich „Leben/Pension“ knapp 7,7 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Plus von 1,9 Prozent.

Die R+V Lebens- und Pensionsversicherung steigerte den gesamten Neubeitrag auf 4,4 Milliarden Euro (+ 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr; VersicherungsJournal 21.8.2017). Mit über 1,4 Milliarden Euro fiel rund ein Drittel davon auf die betriebliche Altersversorgung. Auf 969 Millionen Euro erhöht hat sich der Neubeitrag in der fondsgebundenen Lebensversicherung, eine Steigerung von fast 50 Prozent.

Im Bereich „Leben/Pension“ verbesserte die R+V-Gruppe ihren Marktanteil gemessen an den gebuchten Beiträgen von 8,2 auf 8,3 Prozent. Am gesamten Neubeitrag stieg der Anteil von 13,1 auf 13,3 Prozent.

Marktposition in Kranken und Schaden/Unfall gleichfalls ausgebaut

Die R+V Krankenversicherung AG legte 2017 bei den Beiträgen kräftig um 8,7 Prozent auf 551 Millionen Euro zu. Das Wachstum resultiert zum überwiegenden Teil aus Neugeschäft, vor allem in der Zusatzversicherung. Der Marktanteil lag unverändert bei 1,4 Prozent. Beim Neugeschäft stieg er von 3,8 auf 4,0 Prozent.

Im Geschäftsbereich „Schaden/Unfall“ wuchsen die gebuchten Bruttobeiträge um 3,7 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Davon entfielen 2,4 Milliarden Euro auf die Kraftfahrtversicherung, ein Plus von 5,8 Prozent. Auch im Bestand legte der drittgrößte deutsche Kfz-Versicherer um 175.700 auf über 4,3 Millionen versicherte Fahrzeuge zu.

Dadurch stieg der Marktanteil von 8,7 auf 8,8 Prozent. In „Schaden/Unfall“ insgesamt errechnete die R+V einen Anteil an den gebuchten Bruttobeiträgen von 8,0 Prozent. Wichtige Stütze sei dabei auch das Firmenkundengeschäft gewesen. Die aktive Rückversicherung hat zum Gesamtumsatz der R+V-Gruppe mit über zwei Milliarden Euro (+ 18,4 Prozent) beigetragen (nach IFRS).

Rekordgewinn von 795 Millionen Euro

Die R+V hat 2017 mit 795 Millionen Euro den höchsten Konzerngewinn (vor Steuern) ihrer Geschichte erzielt. Nach IFRS stieg das Beitragsvolumen auf 15,3 Milliarden Euro (+ 3,9 Prozent). An Versicherungsleistungen wurden netto 15,3 Milliarden Euro (- 0,6 Prozent) ausgezahlt. Das Kapitalanlageergebnis ging um 13,1 Prozent auf 3,25 Milliarden Euro zurück.

Der in der R+V-Gruppe verwaltete Bestand an Kapitalanlagen belief sich auf über 100 Milliarden Euro. Insbesondere die Anlagen in Unternehmensanleihen und Immobilien sind 2017 gestärkt worden. Die ökonomische Risikotragfähigkeit für die R+V-Gruppe lag per 31. Dezember 2017 bei 277 Prozent. Der Vergleichswert des Vorjahres betrug 259 Prozent.

Die Verwaltungskostenquoten betrugen in „Leben/Pension“ 1,2 (Vorjahr: 1,1) Prozent, in Kranken 1,6 (1,6) Prozent und in „Schaden/Unfall“ 11,0 (11,2) Prozent. Die R+V beschäftigte zum 31. Dezember 2017 im Inland 15.341 Mitarbeiter (+220).

Ein strategischer Schwerpunkt: Digitalisierung

Die R+V will fünf strategische Schwerpunkte setzen, hieß es weiter: Unternehmenskultur weiterentwickeln, Vertrieb weiterentwickeln, ertragreiches Wachstum nachhaltig sichern, den Kunden in den Mittelpunkt stellen und die Digitalisierung.

R+V-Chef Rollinger stellte unter anderem heraus, dass im Sinne einer stärkeren Kundenorientierung das Angebot an Online-Abschlussstrecken deutlich ausgebaut worden sei. Die Mehrzahl der Volksbanken und Raiffeisenbanken habe den Online-Abschluss von R+V-Produkten bereits in ihren Internetauftritt integriert.

Als sehr erfolgreich habe sich die Einführung von Videoberatung erwiesen. Von den ersten 1.000 Beratungen führten rund die Hälfte zu einem Abschluss, die andere Hälfte zur Vereinbarung von Folgeterminen. Über 90 Prozent der Außendienstmitarbeiter und Kunden beurteilten die Videoberatung als hilfreiches Instrument. Ein weiterer Ausbau ist geplant.