R+V Krankenversicherung besetzt vakanten Vorstandsposten

2.11.2018

Seit dem 1. November ist Nina Henschel (42) Vorstandsmitglied der R+V Krankenversicherung AG. Sie ist Nachfolgerin von Tillmann Lukosch, der im Juni das Zentralressort Informationssysteme im Holdingvorstand der R+V übernommen hat (VersicherungsJournal 27.11.2017). Das hat die Versicherungsgruppe am Mittwoch bekannt gegeben.

Henschel war demnach seit 2016 im Vorstand der Deutschen Ärzte Versicherung AG tätig. Dort habe sie die Bereiche Produktmanagement Leben und Sach, Marketing, Vertriebstraining und Operations verantwortet. Insgesamt habe die Diplom-Kauffrau in den letzten 16 Jahren verschiedene Funktionen im Axa-Konzern ausgeübt, davon mehr als zehn Jahre in leitender Funktion.

Nina Henschel (Bild: R+V)

Zu Henschels Qualifikationen teilte die R+V mit, sie verfüge über fundierte Erfahrungen in der Produkt- und Geschäftspolitik, der Vertriebssteuerung sowie der Verwaltung von Versicherungsverträgen in der Lebens- und Krankenversicherung. Sie solle „wichtige Impulse für die weitere erfolgreiche Entwicklung der R+V Krankenversicherung geben“, wird Claudia Andersch, Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, in der Mitteilung zitiert.