R+V heuert neuen Leiter für Maklervertrieb an

18.7.2019

Zum 1. Oktober wird Dr. Ulrich Hilp (45) von der Zurich Gruppe Deutschland zum R+V-Konzern wechseln. Er übernimmt dann die Leitung der in Gründung befindlichen Vertriebsdirektion Makler Personen. Der promovierte Jurist wird zugleich in den Vorstand der zur R+V gehörenden Condor Lebensversicherungs-AG berufen und dort den Vertrieb verantworten. Das teilte das Wiesbadener Unternehmen am Donnerstag mit. Gleichzeitig soll sich Dietmar Schöne, der seit 2018 die Maklervertriebe Komposit und Personen verantwortet, wieder vollständig auf den Komposit-Bereich konzentrieren.

Hilp startete seine Laufbahn 2003 im Alte-Leipziger-Hallesche-Konzern. Es folgten Stationen bei den Versicherern Arag und Zurich. Bei der deutschen Niederlassung des Schweizer Unternehmens verantwortete er zuletzt als Geschäftsführer den Bereich Broker und kümmerte sich um den Vertrieb über Makler, Mehrfachagenten und Assekuradeure (VersicherungsJournal 26.6.2017).

Ulrich Hilp (Bild: R+V)

„Wir wollen Condor zu einem der drei wichtigsten Anbieter im Maklermarkt entwickeln“, betonte R+V-Vertriebsvorstand Jens Hasselbächer. Einen wichtigen Schritt für das künftige Wachstum habe dieser Versicherer im Juli mit seiner Berufsunfähigkeits-Versicherung mit Teilzeitklausel (VersicherungsJournal 9.7.2019) und einer neuen fondsgebundene Rentenversicherung gemacht.