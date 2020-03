31.3.2020 – Aktuell arbeiten rund 15.000 der 16.000 im R+V-Konzern Beschäftigen zu Hause. Kunden nutzten verstärkt digitale Kanäle. Gegenwärtig stehen in der Warenkredit- und Kautionsversicherung noch alle Produktlinien zu den alten Bedingungen zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2019 stiegen die gebuchten Beiträge der R+V Gruppe nach HGB um 6,1 Prozent auf 14,9 Milliarden Euro. Mit Ausnahme von Leben/Pension wurden in allen Sparten Marktanteile gewonnen. Der R+V Konzern beendete das Geschäftsjahr 2019 nach IFRS mit einem Gewinn vor Steuern in Höhe von einer Milliarde Euro.

Mitarbeiter schützen, den Geschäftsbetrieb sichern, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und Kunden helfen. Das waren und sind die Kernaufgaben im Zeichen der Coronakrise. Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung AG, und seine Kollegen erläuterte die Umsetzung anhand von Beispielen am Montag bei der in diesem Jahr per Telefon durchgeführten Bilanzpressekonferenz.

R+V: Nahezu reibungsloser Geschäftsbetrieb

Aktuell arbeiten rund 15.000 der 16.000 im R+V-Konzern Beschäftigen zu Hause (VersicherungsJournal 19.3.2020, 25.3.2020). „Wir sind damit extrem zufrieden“, erklärte R+V-Chef Rollinger. 10.000 zusätzliche mobile Arbeitsplätze seien geschaffen worden. Der Geschäftsbetrieb funktioniere fast reibungslos. Die Erreichbarkeit habe sich sogar verbessert. Kunden nutzten verstärkt digitale Kanäle. So sei das Anrufvolumen um 15 bis 20 Prozent zurückgegangen.

Auch die rund 4.000 Agenten wurden frühzeitig ins Homeoffice geschickt. Sie könnten digital beraten, so Vertriebsvorstand Jens Hasselbächer. An der Einführung der digitalen Unterschrift wird forciert gearbeitet.

Für den angestellten Außendienst und die Generalagenten wurden liquiditätssichernde Maßnahmen ergriffen. Außerdem verzichtet die R+V auf die Rückforderung von Provisionen, wenn mit Kunden beispielsweise eine Beitragsstundung für Sparverträge zum Vermögens- oder Vorsorgeaufbau vereinbart wird. Dies ist zinslos bis zu sechs Monaten möglich. Die Regelung gilt zunächst bis Ende Juni.

Alle Sparten betroffen

In der Krankenvollversicherung können Verträge auf einen Tarif mit höherem Selbstbehalt und/oder geringerem Leistungsumfang umgestellt werden. Innerhalb von sechs Monaten ist ein Wechsel zurück ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich. In der Kraftfahrtversicherung haben Firmenkunden mit gutem Schadenverlauf die jährliche Gewinnbeteiligung vorgezogen erhalten.

„Eine besondere Herausforderung“ stellt der im vergangenen Geschäftsjahr nochmals gestiegene Marktanteil von 25,1 Prozent in der Kreditversicherung dar. Gegenwärtig stehen in der Warenkredit- und Kautionsversicherung noch alle Produktlinien zu den alten Bedingungen zur Verfügung. „Das soll fortgesetzt werden. Wir sind mit der Politik darüber im Gespräch“, so Rollinger.

Hier die potenziellen Schadenleistungen zu schätzen, wäre reine Spekulation. Sie seien insbesondere von der Anzahl der Insolvenzen abhängig. In der Veranstaltungsausfall-Versicherung, die zum Teil auch Pandemierisiken deckt, hat die R+V hochgerechnet, dass es bis Oktober Schäden im unteren zweistelligen Millionenbereich geben könnte.

Erfolgreiches Jahr 2019

„Das Geschäftsjahr 2019 und der Einstieg in 2020 waren sehr erfolgreich“, ordnete R+V-Chef Rollinger die Ergebnisse ein. Im Konzern stiegen die Beitragseinnahmen um 7,8 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro. Größter Geschäftsbereich blieb Leben/Kranken mit einem Plus von 5,5 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. Schaden/Unfall legte um 5,7 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro zu.

Im dritten Bereich „übernommene Rückversicherung“ wurden 2,8 Milliarden Euro vereinnahmt, was einem Zuwachs von 21,0 Prozent entspricht. Als Erstversicherer im Inland stiegen die gebuchten Beiträge der R+V Gruppe nach HGB um 6,1 Prozent auf 14,9 Milliarden Euro. Mit Ausnahme von Leben/Pension wurden in allen Sparten Marktanteile gewonnen.

Der R+V Konzern beendete das Geschäftsjahr 2019 nach IFRS mit einem Gewinn vor Steuern in Höhe von einer Milliarde Euro (Vorjahr: 0,45; 11.4.2019). Der Anstieg von +129,9 Prozent erklärt sich maßgeblich durch das Kapitalanlageergebnis. Es sprang um knapp 420 Prozent von 1,2 auf 6,2 Milliarden Euro. Das HGB-Ergebnis vor Steuern sank um 1,5 Prozent auf 296 Millionen Euro.

Mittlere Belastung durch Corona erwartet

„Wir sollten die Zahlen 2019 genießen“, sagte Rollinger mit Blick sowohl auf das Wachstum der R+V als auch auf das der gesamten Branche. „2020/2021 wird anders aussehen.“ Eine seriöse Einschätzung der Konjunktur- und Kapitalmarktentwicklung sei aktuell nicht möglich. „Es geht nicht darum, ob es eine Rezession gibt, sondern nur noch, wie tief sie sein wird.“

Rollinger geht von einer mittleren Belastung seines Hauses aus. In der Kapitalanlage sei man konservativ unterwegs. Den Anteil der Aktien bezifferte er auf aktuell knapp unter sechs Prozent. In Unternehmensanleihen sind 13 Prozent der gesamten Kapitalanlagen in Höhe von 116,1 (Vorjahr: 102,9) Milliarden Euro investiert. Hier liege der Fokus auf qualitativ hochwertigen Euro-Papieren.

Trotz des Digitalisierungsschubs, den Corona ausgelöst hat, setzt die R+V unverändert auf eine Omni-Channel-Strategie. Bereits im letzten Jahr wurden Investitionen zum Ausbau des Onlinevertriebs avisiert. Ziel ist ein reibungsfreies Zusammenspiel von online und persönlichem Vertrieb.

