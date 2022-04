R+V: Beitragseinnahmen erstmals über 20-Milliarden-Euro-Marke

6.4.2022 – Naturkatastrophen, insbesondere das Sturmtief „Bernd“, bescherten der R+V im Geschäftsjahr 2021 Schäden in Höhe von brutto 1,1 Milliarden Euro. Branchenweit liegt die Absicherungsquote gegen Naturgefahren bei 46 Prozent, bei der R+V bei 70 Prozent. Das Beitragsvolumen der R+V-Gruppe hat 2021 erstmals die 20-Milliarden-Euro-Marke überschritten. Der Vorsteuergewinn nach IFRS stieg auf 914 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2022 erhöhten sich die Beitragseinnahmen im Erstversicherungs-Geschäft um 4,3 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr wird mit einem Prozent gerechnet.

Für Norbert Rollinger, den Vorstandsvorsitzenden der R+V Versicherung AG, markiert der Angriffskrieg in der Ukraine eine Zeitenwende. Auf der Bilanz-Pressekonferenz im Jahr des 100-jährigen Jubiläums stellte er fest, dass nicht nur die Politik ihre Energie-, Finanz- und Sicherheitspolitik völlig neu denken müsse.

Norbert Rollinger (Bild: RGN-Photographs)

„Auch die Kernaufgabe eines Versicherers, den Menschen Sicherheit zu geben, auf die sie vertrauen können, wird angesichts der volatilen Zeiten mit einer weltweiten Pandemie und einem Krieg mitten in Europa zu einer besonderen Herausforderung.“ Aber, so betonte Rollinger am Dienstag: „Die R+V hat in ihrer 100-jährigen Geschichte schon so manche Krise überstanden.“

Menschen gegen Naturkatastrophen absichern

Hinzu kommt die Klimakrise. Naturkatastrophen, insbesondere das Sturmtief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv), bescherten der R+V Schäden in Höhe von brutto fast 1,1 Milliarden Euro. 650 Millionen Euro wurden durch Rückversicherung gedeckt. So stieg die Brutto-Schadenquote in der Sparte verbundene Wohngebäudeversicherung von 73,4 auf 134,3 Prozent.

Für Rollinger ist klar: Die Naturschadenereignisse und damit die Risiken nehmen zu. Es gelte, alle Menschen gegen kommende Naturgefahren abzusichern. Branchenweit liegt die Absicherungsquote gegen Naturgefahren bei 46 Prozent, bei der R+V bei 70 Prozent. In den von „Bernd“ betroffenen Gebieten waren es 75 Prozent: „Darauf sind wir stolz.“ Diese Entwicklung soll weiter forciert werden.

Am deutschen Versicherungsmarkt klar die Nummer zwei

Das Beitragsvolumen der R+V-Gruppe hat 2021 erstmals die 20-Milliarden-Euro-Marke überschritten. Damit ist sie am deutschen Versicherungsmarkt klar die Nummer zwei. Im Schaden-/ Unfallgeschäft stiegen die gebuchten Bruttobeiträge um 3,2 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Der Marktanteil lag Ende 2021 nach vorläufigen Zahlen damit bei 8,5 Prozent.

In Leben/Kranken erhöhten sich die Bruttobeiträge um 0,9 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Das Neugeschäftsvolumen der gesamten Lebensversicherung des R+V-Konzerns lag leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Dabei stieg das Neugeschäft gegen laufenden Beitrag um 4,5 Prozent und kompensierte den Rückgang des Neugeschäfts gegen Einmalbeitrag.

In der Sparte Kranken gab es den prognostizierten starken Anstieg um 15,1 Prozent auf 772 Millionen Euro. Hier will die R+V weiter dynamisch wachsen. Erklärtes Ziel ist es, bis 2030 zu den Top Ten der deutschen Versicherer im Gesundheitssegment zu gehören. Dazu setzt die R+V auf neue Beihilfetarife und Services sowie auf das auch durch die Corona-Pandemie gesteigerte Gesundheitsbewusstsein der Menschen.

Kennzahlen 2021 (Bild: R+V)

HGB-Ergebnis verschlechtert sich

Die laufenden Kapitalanlageerträge bewegten sich mit 2,306 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 2,321, 22.3.2021). Gleiches gilt für die Erträge aus Kapitalanlagen in Summe mit 8,716 gegenüber 8,861 Milliarden Euro. Die gesamten Aufwendungen für Kapitalanlagen sanken von 7,093 auf 3,107 Milliarden Euro insbesondere durch verringerte Verluste aus Zeitwertänderungen.

Der R+V-Konzern beendete das Geschäftsjahr 2021 nach der internationalen Rechnungslegung IFRS mit einem Vorsteuergewinn in Höhe von 914 (291 Millionen) Euro und erreichte damit fast wieder das Niveau des Jahres 2019. Damals lag der Wert bei knapp 1,0 Milliarde Euro.

Für den starken Ergebnisanstieg sorgte vor allem das durch Bewertungseffekte stark gestiegene Kapitalanlageergebnis in Höhe von 5,609 (1,768) Milliarden Euro. Der handelsrechtliche Gewinn vor Steuern ging um 32,9 Prozent auf 163 Millionen Euro zurück.

Ausblick 2022: Beitragswachstum um ein Prozent

Im ersten Quartal 2022 erhöhten sich die Beitragseinnahmen im Erstversicherungs-Geschäft um 4,3 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Die Schaden-/ Unfallversicherung verzeichnete ein Beitragsplus von 5,2 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. In der Lebens- und Pensionsversicherung stieg der Umsatz um 1,8 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, in der Krankenversicherung um 17,7 Prozent auf 237 Millionen Euro.

Die drei Sturmtiefs „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ verursachten mit 104 Millionen Euro in den ersten drei Monaten des Jahres die höchsten Frühjahrs-Unwetterschäden der vergangenen Jahre. R+V-Chef Rollinger: „Auch wenn sich der Verlauf des Jahres schwer vorhersagen lässt, gehen wir davon aus, dass die R+V mindestens auf Branchenniveau wachsen wird.“ Konkret nannte er „um ein Prozent“.

Die Einbindung in die genossenschaftliche Finanzgruppe bleibe der zentrale Erfolgsfaktor. Für Leben/Kranken bezifferte er den Anteil des Vertriebs über Volks- und Raiffeisenbanken auf rund 80 Prozent.