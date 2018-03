Qualitypool kooperiert mit Element

26.3.2018

Die Qualitypool GmbH und das digitale Versicherungs-Unternehmen Element Insurance AG (VersicherungsJournal 12.10.2017) haben eine Kooperations-Vereinbarung geschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hatte dem Insurtech im vergangenen Herbst die Erlaubnis zum Betrieb der Versicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung gemäß Anlage 1 zum VAG)

Nr. 1: Unfall,

Nr. 8: Feuer- und Elementarschäden [a) Feuer; b) Explosion; c) Sturm; d) andere Elementarschäden außer Sturm; f) Bodensenkungen und Erdrutsch],

Nr. 9: Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden,

Nr. 16: verschiedene finanzielle Verluste [h) Miet- oder Einkommensausfall; j) nichtkommerzielle Geldverluste] und

Nr. 17: Rechtsschutz

beschränkt auf die Erstversicherung erteilt. Mit der Kooperation „erhalten die mehr als 1.500 aktiven Makler von Qualitypool auf unkomplizierte Weise Zugang zu voll digitalen Versicherungsprodukten“, lässt sich Element-Vertriebschef Richard Hector in einer gemeinsamen Pressemeldung zitieren.

Jörg Haffner

(Bild: Qualitypool)

Für Jörg Haffner, den vorsitzenden Geschäftsführer von Qualitypool, ist die Kooperation mit dem digitalen Versicherungs-Unternehmen ein logischer Schritt im Digitalisierungsprozess: Während die Vertriebspartner schon seit Längerem Versicherungsprodukte über die digitale Plattform Smart Insurtech vermittelten, habe man nun mit Element „einen Produktpartner gewonnen, der einen vollständigen digitalen Vertriebs- und Schadenprozess optimal unterstützt“.

Die Integration soll laut Simon Bühl, seit Anfang März in der Qualitypool-Geschäftsführung für die Bereiche Versicherung und IT zuständig (VersicherungsJournal 21.3.2018), in den nächsten Wochen „zügig“ über Bipro-Standards vollzogen werden. „Um den Zugang für unsere Vertriebspartner effizient und einfach zu gestalten, stellen wir die ersten Produkte auf einer für ihre Bedürfnisse optimierten Antragstrecke zur Verfügung“, so Bühl.