QBE befördert Deutschlandchefin

15.11.2021

Die Generalbevollmächtigte der QBE Europe SA/NV, Direktion für Deutschland, Andrea Brock, wird zusätzlich interimistisch die Position des Executive Director Continental Europe übernehmen. In ihrem neuen Aufgabenbereich folgt sie auf Chris Wallace. Der Manager wechselt an die Spitze des britischen Versicherungsgeschäfts von QBE, wie das Unternehmen am Montag meldete.

Brock wechselte erst 2019 als General Managerin zu dem Industrieversicherer. Davor baute die Betriebswirtin als Generalbevollmächtigte die deutsche Niederlassung der Amtrust Europe Ltd. auf (VersicherungsJournal 2.7.2019).

Als Executive Director für das Geschäft in Kontinentaleuropa soll sie gemeinsam mit Franco Masciovecchio, Underwriting Manager für Europa, „das Wachstum des Versicherers auf dem europäischen Markt forcieren“, heißt es in der Mitteilung.

Andrea Brock (Bild: Alexander Vejnovic)

QBE betreibt das Versicherungsgeschäft in Deutschland nach eigenen Angaben schwerpunktmäßig in den Bereichen industrielle Sachversicherung, Betriebshaftpflicht-Versicherung und Financial Lines.