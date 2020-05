PSVaG wirbt Vorstand von der DHL ab

8.5.2020

Der Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSVaG) beruft zum 1. Januar 2021 Dr. Benedikt Köster (55) als neues Vorstandsmitglied. Am 1. Mai des kommenden Jahres wird er das Ressort „Betrieb und Finanzen“ von Hans H. Melchiors übernehmen, der mit 67 Jahren am 30. April in den Ruhestand geht.

Melchiors war seit 2011 für den gesetzlichen Träger der Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) tätig (VersicherungsJournal 19.7.2010).

Der promovierte Physiker Köster ist Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. und Leitungsmitglied in der Fachvereinigung Mathematische Sachverständige der Arbeitsgemeinschaft betriebliche Altersversorgung e.V.

Benedikt Köster (Bild: PSV)

Aktuell ist Köster bei der Deutschen Post DHL Group in Bonn als Senior-Vice-President tätig. Bei dem Logistikunternehmen trägt er die Verantwortung für die nationalen operativen und finanzwirtschaftlichen Pensionsthemen sowie Pensions-Aufgabenstellungen im Ausland.