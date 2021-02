Provinzial will mehr Durchblick bei den Kunden

12.2.2021

Die JDC Group AG und eine Konzerngesellschaft der Provinzial Holding AG verhandeln über eine langfristige und umfassende Kooperation zur Abwicklung von Versicherungsprodukten im Geschäftsgebiet der Provinzial. Dazu soll ein Joint Venture gegründet werden, wird mitgeteilt.

Das Joint Venture soll der Abwicklung und Betreuung von Versicherungsprodukten außerhalb des Provinzial Produktangebots für Privatkunden innerhalb des Sparkassenvertriebs im Geschäftsgebiet der Provinzial dienen. Hierzu soll eine Schnittstelle zum „Sparkassen-Versicherungsmanager“ (S-Manager) geschaffen werden, der im zweiten Quartal ausgerollt und das zentrale IT-System der öffentlichen Versicherer im Versicherungs-Plattformgeschäft für Privatkunden werden soll.

Mit Hilfe der Technik von JDC bekämen die Sparkassen und Provinzialagenturen Einblick in die Fremdverträge ihrer Kunden. Dazu muss der Kunde entweder der Auslesung seines Girokontos zustimmen oder seine Versicherungspartner benennen. Das System fragt dann bei den Versicherern aktiv ab.

Kommt das Joint Venture zustande, würde JDC in den nächsten fünf Jahren bis zu 100 Sparkassen und rund eine Million neuer JDC-Plattformkunden anbinden. Dies wäre mit erheblichen Umsatz- und Ergebnissteigerung verbunden, so eine JDC-Pressemitteilung. Der „S-Manager“ soll in der gesamten S-Finanzgruppe ausgerollt werden. Andere öffentliche Versicherer haben über eine Anbindung dem Vernehmen nach noch nicht entschieden.