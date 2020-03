Provinzial Rheinland: Sechs Mitarbeiter an Corona erkrankt

9.3.2020

Bei den Provinzial Rheinland Versicherungen haben sich sechs Innendienst-Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, wie die „Rheinische Post Online“ zuerst berichtete und das Unternehmen bestätigte. Angesteckt haben sie sich bei einer Klausurtagung.

Der Versicherer entschied, dass alle 20 Tagungs-Teilnehmer erstmal zuhause in Quarantäne bleiben, die nicht Erkrankten unter ihnen arbeiten dort weiter. „Damit konnte der betroffene Personenkreis rasch ‚isoliert‘ werden.

Nach enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden sind derzeit keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Wir arbeiten daher im Unternehmen ganz normal weiter“, so Unternehmenssprecher Christoph Hartmann auf Nachfrage.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. sagten wegen der Gefahr Veranstaltungen ab. Die Allianz Deutschland AG gab ihrer Belegschaft und Geschäftspartnern bereits Richtlinien vor (VersicherungsJournal 3.3.2020).

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH kündigte an, trotz Ausbreitung des Virus an der Durchführung der MMM-Messe am 24. März in München festzuhalten (Medienspiegel 5.3.2020).