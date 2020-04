Provinzial Rheinland fühlt sich topfit

29.4.2020 – Die Provinzial Rheinland Versicherungen gehen eigenem Bekunden nach „topfit“ in die Fusion mit der Provinzial Nordwest. Die Gruppe 2019 hat nach Unternehmensdarstellung bei den wichtigsten Kennzahlen „sehr gute“ Ergebnisse erzielt. Der Solvenzbericht des Lebensversicherers signalisiert Entspannung in Sachen Corona.

Die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG sieht sich in ihrer Versicherungstechnik durch die Corona-Pandemie „nach derzeitiger Einschätzung nicht stark betroffen“. Die virenbedingten zusätzlichen Todesfälle würden zu einer Gesamtsterblichkeit führen, die unterhalb der kalkulierten Sterblichkeitsrate liegen werde, schreibt der Vorstand im Bericht über Solvabilität und Finanzlage.

Auch positive Effekte

Die vereinbarten Beiträge für das Todesfallrisiko seien demnach weiterhin ausreichend. Bei den Ergebnissen aus Berufsunfähigkeits- und Langlebigkeitsrisiko rechnet der Lebensversicherer sogar eher mit einer leichten Verbesserung.

Das Kundenverhalten habe sich noch nicht verändert. Das Telefonaufkommen, der Posteingang, der Neuzugang sowie Anträge auf Vertragsstundung, Beitragsfreistellung, Kündigung und Teilkündigung würden täglich überwacht. Gleichwohl wird die merklich höhere Volatilität an den Finanzmärkten beklagt. Hier würden Marktpreisrisiken durch bestehende Systeme zur Wertuntergrenzen-Steuerung der Kapitalanlagen begrenzt.

Die Solvency-II-Quote belief sich zum Bilanzstichtag 2019 mit Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung auf 412,3 (837,4) Prozent. Ohne diese Bilanzhilfen kam der Lebensversicherer auf eine Bedeckungsquote von 220,4 (445,4) Prozent.

Aussagen zur Fusion

Laut der den Geschäftsbericht begleitenden Pressemitteilung bleibt es dabei, dass die Provinzial Rheinland mit der Provinzial Nordwest-Gruppe rückwirkend zum 1. Januar fusioniert werden soll (VersicherungsJournal 31.3.2020). Man gehe „topfit“ in diesen Zusammenschluss. Bei den wichtigsten Kennzahlen habe man sehr gute Ergebnisse 2019 erzielen können.

Die Gruppe sei 2019 um fünf Prozent auf 2,73 Milliarden Euro gewachsen. Dabei legten die Sachversicherer um 3,8 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro und der Lebensversicherer um 6,9 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro Beitrag zu.

Das Flaggschiff Provinzial Rheinland Versicherung AG (PRV) erzielte mit 82,4 (90,9) Prozent eine der besten Schaden-Kosten-Quoten in der Unternehmenshistorie. Diese beruht eigenem Bekunden nach auf der moderaten Schadenentwicklung, dem Beitragsanstieg sowie der Kostenquote von 22,2 Prozent.

Provinzial Rheinland Konzernbericht 2019 (Bild: Provinzial Rheinland)

Fusionsbedingter Aufwand

Beim Kosten senken kam die Gruppe besser voran als geplant. Das Zukunftsprojekt „Plan P“ (14.5.2019) bringt voraussichtlich jährliche Einsparungen von 32 Millionen Euro. Ursprünglich sollten es bis zum Ende des Wirkungszeitraums 2020 jährlich zwischen 20 und 25 Millionen Euro sein.

Die günstige Versicherungstechnik der PRV schlug in einem Jahresüberschuss des Kompositversicherers von 152,0 (103,5) Millionen Euro nieder. Dieser wurde voll an die Holding abgeführt.

Diese weist beim Gesamtergebnis einen Saldo aus „Sonstigen Erträgen/ Aufwendungen“ von minus 56,5 (minus 11,3) Millionen Euro aus. In dem stecken „gestiegener Aufwand für Beihilfen und fusionsbedingte Unternehmensberatungs-Kosten“.

Letztlich zeigt die Holding einen Jahresüberschuss von 77,5 (47,8) Millionen Euro. Vom Bilanzgewinn von 83,5 (47,8) Millionen Euro gehen 24 Millionen Euro an die Gewährträger (Landschaftsverband Rheinland, Rheinische Sparkassen- und Giroverband und Sparkassenverband Rheinland-Pfalz).

Wachstum mit Einmalbeitrag

Das Neugeschäft der Lebensversicherung wuchs um 32,0 Prozent auf 460,3 (348,6) Millionen Euro Beitrag. Träger waren die Einmalbeiträge mit einem Plus auf 413,9 (305,7) Millionen Euro. Die gebuchten laufenden Beiträge sanken um 5,9 Prozent auf 634,9 (675,0) Millionen Euro, was einem Sondereffekts zugeschrieben wird.

Im Konsortialgeschäft ging eine Verbindung verloren, was das Storno auf 7,9 (4,0) Prozent trieb; ohne diesen Effekt hätte die Quote bei 3,8 Prozent gelegen, so der Geschäftsbericht. Der Lebensversicherer erwirtschaftete ein Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen von 508,0 (435,5) Millionen Euro, was einer Nettoverzinsung von 3,6 (3,1) Prozent entspricht.

Der Zinszusatzreserve wurden 123,1 (60,2) Millionen Euro zugeführt. Diese beträgt danach 1,02 Milliarden Euro. Das Rohergebnis wird mit 103,0 Millionen angegeben, davon wurden 78 Millionen Euro der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt.

Weiteres findet sich in den Geschäftsberichten unter diesem Link.