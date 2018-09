Provinzial Nordwest und Provinzial Rheinland erneut vor Fusion

5.9.2018 – Nach dem fünften Anlauf fusionieren die Provinzial Nordwest und die Provinzial Rheinland endlich. Dies meldeten vorgestern einige Medien. Doch die am Dienstagabend verbreitete Unternehmensmeldung formuliert dies vorsichtiger.

„Die Anteilseigner der Provinzial Rheinland Versicherungen und des Provinzial Nordwest Konzerns haben einen gemeinsamen Vorschlag für eine mögliche Fusion der beiden Versicherer erarbeitet“, teilten die beiden öffentlichen Versicherer am Dienstagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Dies hört sich deutlich vorsichtiger an als Presseberichte, die den Zusammenschluss schon als bereits ausmacht sehen. Die beiden öffentlichen Gruppen arbeiten seit langem in über hundert verschiedenen Projekten und Bereichen zusammen – und ihre verschiedene Eigentümerschaft hat schon mehrere Anläufe für eine Fusion ergebnislos abgebrochen. Der letzte Versuch scheiterte vor fünf Jahren (VersicherungsJournal Medienspiegel 20.12.2013).

Neue Größe im Markt

Durch ein Zusammengehen entstünde der größte öffentliche Komposit- und Lebensversicherer mit fast sechs Milliarden Euro Beitragsvolumen, wird mitgeteilt. Die Versicherungskammer Bayern schaffte es 2017 zwar auf 8,1 Milliarden Euro; allerdings stecken darin 2,4 Milliarden Euro Krankenversicherung (VersicherungsJournal 11.5.2018).

Käme die Fusion dieses Mal zustande, soll es am 1. Januar 2019 – rückwirkend – losgehen. Die Inhalte eines „Memorandums of Understandig“ sollen den Gremien der Anteilseigner sowie den Aufsichtsräten in Kürze zur Beschlussfassung vorgestellt werden.

An der Provinzial Nordwest Holding AG sind der Sparkassenverband Westfalen-Lippe und die zum Landschaftsverband Münster gehörende Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH mit jeweils 40 Prozent beteiligt. Der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein hält weitere 18 Prozent der Anteile und der Ostdeutsche Sparkassenverband zwei Prozent.

Eigentümer der Rheinprovinz sind der Landschaftsverband Rheinland mit 32,66 Prozent sowie der Rheinische Sparkassen- und Giroverband mit 34 Prozent und der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz mit 33,3 Prozent.

Geringe Fusionsrisiken

Die typischen Fusionsrisiken werden in dem Unternehmenspapier „im Vergleich zu ähnlichen Projekten als geringer eingeschätzt“.

Wolfgang Breuer (Bild: Lier)

Begründet wird dies damit, dass die beiden im Rahmen einer Fusion zu verschmelzenden größten Kompositgesellschaften, Westfälische Provinzial und Provinzial Rheinland, bereits unter der bestehenden einheitlichen Marke „Provinzial“ in überschneidungsfreien Vertriebsregionen operierten.

Die Umsetzung einer Fusion liege im unternehmerischen Interesse beider Gruppen, heißt es weiter. Seit Jahren betonen die Vorstände beider Häuser, dass sie eine Fusion für vorteilhaft hielten, grundsätzlich darauf aber nicht angewiesen sind (VersicherungsJournal 22.5.2018 und 9.5.2018).

„Durch ein noch engeres Zusammenrücken würde eine starke Versicherungsgruppe entstehen, die mit ihrem öffentlichen Auftrag eine wichtige und bedeutsame Rolle in der Versicherungslandschaft Nordrhein-Westfalens spielen wird," wird nun Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandschef der Provinzial Nordwest zitiert.

Wolfgang Breuer soll den Konzern anführen

Er soll dem Bericht des Manager Magazins zufolge Chef der fusionierten Gruppe werden.

Patric Fedlmeier (Bild: Lier)

Patric Fedlmeier, Vorstandschef der Provinzial Rheinland, wird laut dem Magazin sein Stellvertreter. In der Unternehmensmitteilung heißt nur, dass die „Verständigung über die Grundsätze der Vorstandsbesetzung auf der Holdingebene“ ein wesentlicher Eckpunkt der gemeinsamen Erklärung ist. Und er wird nicht weiter erläutert.

Fedlmeier wird unter anderem mit den Worten zitiert: „Eine Fusion kann einen bedeutenden Beitrag zur Sicherung und Steigerung der Ertragskraft, der Wettbewerbsfähigkeit und der Arbeitsplätze beider Provinzial-Gruppen leisten."

Regional aufgeteilt

Der gemeinsamen Erklärung zufolge wird die Fusion im Wege der Gründung einer neuen Gesellschaft in der Rechtsform der Aktiengesellschaft vollzogen. Die Provinzial Rheinland Holding soll auf rheinischer Seite als Zwischenholding bestehen bleiben. Damit wird das Problem gelöst, dass die Rheinländer noch immer in der öffentlich-rechtlichen Form mit Gewährträgern firmieren und so nicht mit einer Aktiengesellschaft verschmelzen können.

Die Holding der neuen Gruppe soll in Münster angesiedelt werden. Der Sitz des gemeinsamen Kompositversicherers mit dem Vertriebsgeschäft kommt nach Düsseldorf, das Lebensgeschäft soll aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Land Schleswig-Holstein aus Kiel heraus betrieben werden.

Die Schwerpunktaktivitäten der Provinzial in Rheinland-Pfalz, insbesondere in der Hauptniederlassung Koblenz, sollen zumindest beibehalten, möglichst ausgebaut werden. Alle anderen Standorte (Detmold, Hamburg) sind regionale Niederlassungen mit operativen Funktionen.

Zudem soll man sich über eine „gleichgewichtige Besetzung der Aufsichtsräte“ sowie über den Besetzungsmodus des Aufsichtsratsvorsitzes der Holding verständigt haben.