Provinzial Nordwest sichert Arbeitsplätze unter Vorbehalt

21.1.2020 – Verdi hat mit der Provinzial Nordwest einen „Tarifvertrag über soziale Leitplanken für die Zukunftssicherung der PNW“ geschlossen. Darin wird zwar das Wort „Fusion“ gebraucht, Gegenstand und Motivation sind diese aber eher nicht.

Seit Anfang 2018 verhandeln und prüfen die verschiedenen Eigentümergruppen von Provinzial Rheinland Versicherungen und Provinzial Nordwest (PNW) – Sparkassen- sowie Landschaftsverbände – wieder einmal den möglichen Zusammenschluss der beiden öffentlichen Versicherungsgruppen.

Fusionsparteien halten sich bedeckt

Einige gemeinsam beschlossene Eckpunkte – etwa zu Personal und Standorten – wurden bereits kundgetan (VersicherungsJournal 5.9.2018). Mehr nicht. Seither wird geprüft. Bestätigte Aussagen zu Details gibt es nicht.

Handelnde beziehungsweise Entscheider sind zurzeit die Wirtschaftsprüfer und vor allem die Eigentümer. Die Gesellschaften und ihr Management sind Gegenstand und halten sich zurück: Das ging im letzten Jahr sogar soweit, dass die in Münster und Düsseldorf seit vielen Jahren üblichen Bilanzkonferenzen nicht stattfanden.

In diesem Prozess wurde der „Tarifvertrag über soziale Leitplanken für die Zukunftssicherung der PNW“ zwischen der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Ver.di) mit dem PNW-Management geschlossen.

Vertrag über Digitalisierung, nicht Fusion

Der Schwerpunkt der Vereinbarung liege auf der Digitalisierung, sagt Verdi-Landes-Fachbereichsleiter Frank Fassin auf Nachfrage. Es gehe darum, dass sich die drei Standorte Münster, Kiel und Hamburg auch bei Änderungen der Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufen qualitativ und quantitativ gleichmäßig entwickelten und Neuerungen nicht überproportional einen Standort träfen.

Bis Juni 2025 verzichtet die Versicherungsgruppe auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen beziehungsweise gewährleistet für den Fall, dass sich solche doch nicht ausschließen lassen, entsprechende Altersinstrumente, Abfindungen bei freiwilligem Ausscheiden sowie einen Beschäftigung sichernden Ringtausch von Arbeitsplätzen.

Im Gegenzug hätten sich Verdi und die betrieblichen Mitbestimmungsgremien verpflichtet, notwendige Veränderungsprozesse in der so geregelten Form aktiv und zügig zu begleiten und zu unterstützen. Eingriffe in die Arbeitsbedingungen seien nicht vorgesehen. Dieser Tarifvertrag sei wichtig, allerdings auch keine Zustimmung zu einer Fusion

Sonderkündigungsrecht

Bei der Provinzial Rheinland gibt es seit Jahren eine Betriebsvereinbarung zum Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen, die alle fünf Jahre erneuert wird. Die PNW hatte eine solche bisher nicht, wohl aber ein zwischen Arbeitnehmern und -gebern vereinbartes fünfstufiges Verfahren, das betriebsbedingte Kündigungen praktisch ausschloss.

Der für die 3.500 PNW-Beschäftigten geschlossene Tarifvertrag beinhaltet neben dem Beschäftigungsschutz Zusicherungen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der Tarifbindung aller Gesellschaften, der Begrenzung von Outsourcing und der Erweiterung von Beteiligungsrechten.

Der Vertrag hat einen Fusionsvorbehalt. Findet der in den letzten zwei Jahrzehnten schon mehrfach begonnene Verschmelzungsprozess doch einen Abschluss, kann die Provinzial Nordwest den Tarifvertrag vorzeitig kündigen – mit einer Frist von einem Jahr und frühestens zum Ende Juni 2022.

Fortschritt möglich

So langwierig, wie sich dieser Prozess nun hinzieht, dürfte dies keine Zeitspanne sein, die Fusionsplaner irgendwie berücksichtigen oder gar bepreisen müssten. Denn: Umstrukturierungen würden damit nicht teurer oder unmöglich. Und auf den Erhalt aller Standorte hatte man sich bereits in den Eckpunkten geeinigt.

Auch wenn man mit dem Zusammenschluss nicht oder nur sehr langsam vorankommt, ist es für die PNW aber wichtig, beschäftigungspolitisch die Rahmenbedingungen für ein zunehmend digitaleres Arbeiten im Konzern festzulegen. Hier reagieren Arbeitnehmer und ihre Vertreter nämlich sehr sensibel.