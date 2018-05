Provinzial Nordwest kurbelt Einmalbeitrag wieder an

22.5.2018 – „Profitables Einmalbeitragsgeschäft“ ist nach Einschätzung der Provinzial Nordwest Lebensversicherung wieder möglich. 2017 hatte der Lebensversicherer dieses so kräftig zurückgefahren, dass die gesamten Konzernbeiträge um 13,1 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro fielen. Bei der Bilanzpressekonferenz wurde ein Bündel von Wachstumsideen vorgestellt.

WERBUNG

Nach einem deutlichen Geschäftsrückgang will die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG 2018 um zehn Prozent sowohl im Neugeschäft als auch im Bestand wachsen. „Wir sehen, dass es seit Ende Januar deutlich vorwärts geht und wir zunehmend Dynamik in den Vertrieb bekommen“, berichtete Leben- und Kapitalanlagenvorstand Frank Neuroth vergangenen Donnerstagabend in der Bilanzpressekonferenz.

Frank Neuroth (Bild: Lier)

Wachstum auch mit Riester

Der Lebensversicherer hatte 2017 das Einmalbeitragsgeschäft um 54 Prozent auf 470 Millionen Euro zurückgefahren und bei ebenfalls leicht geringeren laufenden Beiträgen nur noch 1,41 (Vorjahr: 1,97) Milliarden Euro Lebensprämie vereinnahmt.

Nun wird das Einmalbeitragsgeschäft wieder angekurbelt. Nachdem die Kapitalmarktzinsen leicht angezogen haben, sieht Neuroth wieder die Chance auf profitables Einmalgeschäft. Angeboten wird ein hybrides Einmalbeitragsprodukt mit einer 100-prozentigen Garantie, die über den Deckungsstock generiert wird. Diese werde den Privatkunden und nicht institutionellen Anlegern angeboten. Im Durchschnitt liegen die Anlagesummen bei rund 30.000 Euro.

Impulse soll zudem das seit Ende 2017 angebotene „GenerationenDepot Invest“, eine fondsgebundene Police zur geordneten Vermögensübertragung, bringen. Die klassische Lösung war in den letzten zwei Jahren nicht mehr „signifikant“ verkauft worden.

Ruhe bei der ZZR

Zudem setzt die Provinzial auf die Riester-Rente und die neue beziehungsweise höhere Förderung in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) durch das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (VersicherungsJournal 24.11.2017). Dadurch beschäftigt sich der Vertrieb wieder stärker mit der Altersvorsorge und das zieht dann weitere Geschäfte nach sich, so Neuroth.

Kennzahlen des Lebensversicherers. Zum Vergrößern

Bild klicken (Bild: Provinzial Nordwest)

Mit den Riester-Verträgen war die Provinzial 2017 um 9,4 Prozent auf 7,5 Millionen Euro deutlich gegen den Markt gewachsen. Mit dem Wachstum soll zudem auch der ungünstigen Kostenentwicklung teilweise beigekommen werden. Die Abschlusskostenquote betrug 6,0 (5,6) Prozent, die Verwaltungskostenquote 2,5 (1,7) Prozent.

Der Zinszusatzreserve (ZZR) wurden 346 (327) Millionen Euro zugeführt. Sie stieg damit auf 1,375 Milliarden Euro. Die geplante gesetzliche Änderung der Berechnungsmethode der Zinszusatzreserve (VersicherungsJournal 27.4.2018) braucht die Provinzial Nordwest eigenem Bekunden nach „ökonomisch“ nicht.

Internes Versilbern

Da man mit einem Anteil von 24 Prozent überdurchschnittlich viele „Vierprozenter im Bestand hat, wird der Peak bei der ZZR etwa zwei Jahre vor der Branche erreicht“, so Neuroth. Denn die hochverzinsten Verträge sind in der Regel keine Renten, sondern werden ausgezahlt. Damit dürften 80 Prozent dieser Verträge in den nächsten zehn Jahren den Bestand verlassen.

Aktuell werden zur Finanzierung der ZZR keine Sonderrealisierungen vorgenommen. Ändert der Gesetzgeber die Berechnungsmethode nicht, werden 2018 rund 400 Millionen Euro ZZR fällig; bei der Korridormethode wären es hingegen nur zwischen 50 und 100 Millionen Euro.

„Wir halten unser Pulver trocken und rechnen, dass die gesetzliche Lösung kommt, brauchen sie aber nicht“, sagte Konzernchef Dr. Wolfgang Breuer. Stille Reserven werden zudem nicht über einen Verkauf am Markt versilbert, sondern als interne Lösung im Wege des Ringtauschs von Masterfonds und Direktanlage.

Schaden- und Kostenlage günstiger

Die drei Kompositgesellschaften (die Westfälische Provinzial Versicherung AG, die Provinzial Nord Brandkasse AG, die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG) wuchsen 2017 um 3,1 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro Prämie. Sie sind nach den Worten von Breuer eigentlich „drei Regionalmarken mit eigener Bilanz, aber gleichen Produkten und gleicher Steuerung“.

Die Schaden- und Kostensituation hat sich mit einer Quote von 87,4 (88,6) Prozent nochmals verbessert.

Wolfgang Breuer (Bild: Lier)

Kooperation mit der Hamburger Sparkasse

Nach einem „schönen Start“ erwartet Breuer für 2018 im Kompositgeschäft einen Zuwachs von rund drei Prozent. Neu ist im Firmenkundengeschäft die Kooperation mit der Hamburger Sparkasse, die bisher mit einer anderen Versicherungsgruppe zusammengearbeitet hat. Im Privatkundengeschäft wird man zunächst mit einem Piloten starten. Eine weitere neue Aktivität wird erst im Laufe des Dienstags bekanntgegeben.

Ab 2019 bietet die Provinzial Nordwest ihren Firmenkunden zudem die Kredit- sowie die Kautionsversicherung an. „Innerhalb von vier bis fünf Jahren wollen wir hier ein Portfolio von 20 Millionen Euro aufbauen“, sagte Breuer.

Konzern-Kennzahlen. Zum Vergrößern

Bild klicken (Bild: Provinzial Nordwest)

„Die Sparkassen sind ein besonders hochwertiger Vertriebspartner, weil sie die Bilanzen ihrer Kunden einschätzen können.“ Für Auskünfte über die Bonität der Lieferanten der Versicherungsnehmer sollen aber auch externe Dienstleister eingekauft werden.

Nichts Neues in Sachen Fusion

Infolge des Rückgangs in der Lebensversicherung fielen die gebuchten Bruttobeiträge konzernweit 2017 um 13 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro. Dass der Konzernüberschuss auf 72,5 (200,6) Millionen Euro sank, beruht auf Sondereffekten, die das Vorjahresergebnis begünstigten. Im Vorjahr hatte die Neuausrichtung der Rückversicherungs-Politik mit der Beendigung spartenübergreifender Verträge einen einmaligen Ertrag von 125,4 Millionen Euro beschert.

Nichts Neues gab es zu den von den Eigentümern (Landschaftsverband sowie Sparkassenverbände) mit der Provinzial Rheinland wieder aufgenommenen Gesprächen über eine mögliche Fusion (VersicherungsJournal 9.5.2018).

Downloads zu den aktuellen Geschäftsberichten der Konzern- sowie Spartengesellschaften finden sich unter diesem Link.