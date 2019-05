Prismalife verdient mehr bei sinkenden Beiträgen

10.5.2019 – Bei dem Lebensversicherer entfielen im Jahr 2018 vom Neugeschäft in Höhe von 15 Millionen Euro 76 Prozent auf Nettotarife. Die gebuchten Bruttobeiträge lagen mit 138 Millionen Euro leicht unter Vorjahr. Die Zahl der Vertriebspartner sank in den letzten Jahren von 500 bis 700 auf jetzt circa 100. Der Jahresgewinn stieg auf 5,3 Millionen Euro. Die Gesellschaft hat einen Marken-Relaunch vorgenommen und richtet sich verstärkt international aus.

Die in Liechtenstein beheimatete Prismalife AG hat am Donnerstag in Frankfurt am Main zusammen mit dem Geschäftsbericht 2018 (PDF – 3,6 MB) ihre überarbeitete Unternehmensstrategie vorgestellt.

„Wir stärken unsere Stärken“, fasste Helmut Posch, Vorsitzender des Verwaltungsrats den Marken-Relaunch zusammen. Die Zielgruppe „mobile Menschen mit flexiblem Vorsorgebedarf“ soll über alle Lebensphasen hinweg aktiv begleitet werden.

Von links: Marco Metzler, Holger Beitz und Helmut Posch (Bild: Ullrich)

Konsequente Spezialisierung auf Nettotarife

„Wir sind kein Vollsortimenter, sondern auf fondsgebundene Lebensversicherungen spezialisiert. Außerdem sind wir Pioniere im Bereich Netto-Versicherungen. Diesen Ansatz wollen wir weiter ausbauen“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Holger Beitz die angestrebte Entwicklung. In diesem Segment nimmt die Prismalife den 21. Platz auf dem deutschen Markt ein (nach Bestand 2017).

Vom Neugeschäft im Berichtsjahr 2018 in Höhe von 15 Millionen Euro entfielen 76 Prozent auf Nettotarife. 2017 waren es 66 Prozent, 2016 47 Prozent. Insgesamt ging das Neugeschäft leicht zurück: An Einmalbeiträgen wurden 9,8 (Vorjahr knapp elf) Millionen Euro vereinnahmt, an laufenden Beiträgen fast 5,2 nach 4,9 Millionen Euro.

Die gebuchten Bruttobeiträge liegen mit 138 nach 143 Millionen Euro gleichfalls unter Vorjahresniveau. Als Hintergrund wird die Umstellung auf ratierliche Provisionen (VersicherungsJournal 10.2.2016) beziehungsweise Nettotarife und die ertragsorientierte Neugeschäftspolitik genannt.

Die Zahl der Vertriebspartner sank in den letzten Jahren von 500 bis 700 auf jetzt circa 100. Der Anteil der Afa AG wurde mit 75 Prozent beziffert. Deren Vorstandsvorsitzender Sören Patzig ist als Eigentümer der Onesty Group GmbH Hauptaktionär der Prismalife.

Internationalisierung in Vorbereitung

Mit wenigen ausgewählten Vertriebspartnern plant Prismalife auch die Expansion in andere Länder. Im ersten Schritt wird in Österreich gestartet. Mitte des Jahres soll dann die Schweiz folgen. Gegenwärtig stammen 97 Prozent der im Bestand befindlichen Verträge aus Deutschland. Ein Blick wird zudem nach Großbritannien geworfen – unabhängig von einem möglichen Brexit.

„Wir sind ein Liechtensteiner Versicherer mit entsprechenden Standortvorteilen“, so Beitz. Beispielsweise könne man alle Produkte sowohl in Euro also auch in Schweizer Franken anbieten, in der EU wie in der Efta. Die geplante regionale Diversifikation sei eine riesige Herausforderung und eine riesige Chance.

Im Visier hat der Spezialanbieter dabei international mobile Arbeitnehmer mit flexiblem Vorsorgebedarf. Beitz stellt sich Menschen vor, die mit ihren Unternehmen wandern. Sie sollen vor allem durch Honorarberater betreut werden. „Das hat auch eine qualitative Komponente“, so der Vorstand.

Strikte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit bei der Kapitalanlage und vor Ort

„Ganz Liechtenstein ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wir sind dabei, unsere Kapitalanlagen konsequent auf ESG-Kriterien umzustellen, entsprechende Fonds unseren Kunden anzubieten und die interne Organisation daran zu messen“, führte Beitz aus. Das Thema sei nicht zuletzt den 70 Mitarbeitern ein wichtiges Anliegen. Nicht nur PET-Flaschen habe man bereits abgeschafft.

Zum Ende des Jahres 2018 stand der Deckungsstock bei einen ESG-Score von 73,4 Prozent. Zum Ende des ersten Quartals erreichte er 75,2 Prozent. Die Fondspalette umfasst unter anderem 47 Aktienfonds und elf explizite Nachhaltigkeitsfonds.

Der Jahresgewinn stieg

Das versicherungstechnische Ergebnis sprang von 5,5 auf 10,6 Millionen Euro, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 5,1 auf 5,8 Millionen Euro. Der Jahresgewinn 2018 beläuft sich auf 5,3 (Vorjahr: 5,0) Millionen Euro. Das Eigenkapital stieg um 22 Prozent auf 29,4 Millionen Euro.

Die Solvabilitätsquote (ohne Übergangsmaßnahmen) lag Ende 2018 bei 130 Prozent und soll bis Ende 2019 auf 140 Prozent steigen. „Wir sehen uns auf einem positiven Entwicklungspfad und wollen als nachhaltig und berechenbar wahrgenommen werden“, blickte Posch optimistisch in die Zukunft.