Presseversorgungswerk: Allianz und HDI übertragen Anteile auf R+V

9.2.2024 – Je nach Vertriebsleistung verschieben die beteiligten Versicherer untereinander ihre Beteiligung an dem Konsortium. Mit einem auf 91,9 reduzierten Anteil dominiert weiterhin die Allianz.

Die Allianz Lebensversicherungs-AG und die HDI Lebensversicherung AG haben Teilbestände am Presseversorgungswerk auf die R+V Lebensversicherung AG übertragen. Dies berichtet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) auf ihrer Homepage. Die Verträge sind am 23. Januar wirksam geworden.

Bei dem Vorgang handelt es sich um eine Übertragung im Rahmen einer konsortialen Lösung. Die Allianz als Konsortialführerin übernimmt zusammen mit dem HDI, der Axa Lebensversicherung AG und seit 2019 der R+V den Versicherungsschutz für die Versorgungswerk der Presse GmbH.

Anpassung der Quoten beim Presseversorgungswerk

Die Konsortialquoten sind dabei variabel gestaltet und werden entsprechend der Vertriebsleistung der Konsorten vereinbarungsgemäß in regelmäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dies war nun der Fall.

Bislang hatte die Allianz einem Sprecher des Münchener Versicherers zufolge einen Konsortialanteil von 92,4 Prozent. Dieser sinkt nun auf 91,9 Prozent. Die Differenz von 0,5 Prozent gehen zur R+V, die jetzt bei 1,3 Prozent steht.

WERBUNG

Keine „echte“ Bestandsübertragung

Rechtlich sei eine Übertragung von Konsortialanteilen nur über den Weg einer Bestandsübertragung nach § 13 VAG möglich, auch wenn de facto keine Bestände übertragen würden. Und diese Bestandsübertragung werde ganz formell bei der Bafin beantragt, dort genehmigt und dann veröffentlicht.

„Wichtig ist: Für Kundinnen und Kunden hat dies keinerlei Auswirkung, ihr Ansprechpartner ist weiterhin das Presseversorgungswerk, an Verträgen et cetera ändert sich nichts“, so der Sprecher.