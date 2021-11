Präsidiumswahlen beim BVK

12.11.2021

Michael H. Heinz fungiert weitere vier Jahre als Präsident des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK). Er wurde am 11. November auf der Jahreshaupt- und Delegiertenversammlung zum hundertzwanzigjährigen Bestehen des BVK in Hamburg einstimmig wiedergewählt und geht in seine fünfte Amtszeit (VersicherungsJournal 14.5.2004). Dies teilte der Verband am Donnerstag mit.

„Die Anerkennung meines Einsatzes durch meine vierte Wiederwahl ehrt mich sehr und ist mir für die vierjährige Amtsperiode zugleich Ansporn und Aufgabe, mich mit ganzer Kraft für unseren sozialpolitisch wichtigen und ehrbaren Berufsstand einzusetzen“, lässt sich Heinz in der Verbandsmitteilung zitieren.

Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden die langjährigen Vizepräsidenten Gerald Archangeli (7.11.2007) und Andreas Vollmer (9.5.2012). Archangeli brachte in der Mitteilung seine „außerordentliche“ Freude über die Wiederwahl und das ausgesprochene Vertrauen der Delegierten zum Ausdruck. Vollmer bezeichnete es als „bereichernd“, dass die eigene Verbandsarbeit der vergangenen Jahre in so einem großen Zuspruch der Delegierten gemündet habe.

Wie der BVK weiter mitteilte, wurde auf der Versammlung eine Strukturreform des BVK beschlossen. Damit soll unter anderem das ehrenamtliche Engagement auf Bezirks- und Regionalebene erleichtert und attraktiver werden, so der Verband. Zudem wurde der Leitantrag „Forderungen der Vermittler an die neue Bundesregierung“ verabschiedet. Zentrale Punkte hatte der BVK bereits kurz nach der Bundestagswahl benannt (20.9.2021).