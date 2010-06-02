Policentransfer holt Experten für Gewerbeversicherungen

9.2.2026

Die Policentransfer Versicherungslösungen GmbH hat ihr Management mit einem weiteren Geschäftsführer ausgebaut. Zum 1. Februar 2026 hat Philipp Knechtel (38) als COO die operative Verantwortung bei dem Betreiber einer Handelsplattform für Versicherungsbestände übernommen.

Der gelernte Versicherungsfachmann und Fachwirt für Finanzberatung startete seine Karriere nach einer Ausbildung bei den VPV Versicherungen. Später arbeitete er im Vertrieb der Axa Versicherungen, der Allianz-Gruppe und des Ergo-Konzerns, bei dem er als Organisationsleiter und Spartenführungskraft tätig war. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag auf der Gewerbe- und Industrieversicherung.

2023 wechselte Knechtel für rund zwei Jahre als Chief Sales Officer zur Aventus Maklergruppe GmbH (VersicherungsJournal 17.1.2023), die insbesondere Vermittler von Gewerbeversicherungen übernimmt und in eigener Regie weiterführt. Aventus betont, dass ihr Gesellschafterkreis ausschließlich aus Unternehmerfamilien, Führungskräften und Partnermaklern besteht (28.1.2026).

Oliver Brüß, Philipp Knechtel, Maximilian Würz und CTO Jürgen Humbeck (Bild: Policentransfer)

Zuletzt verantwortete Knechtel als Managing Director Süd bei dem auf Logistik- und Transportfirmen spezialisierten Versicherungsmakler Schunck Group GmbH & Co. KG die strategische Entwicklung in Bayern und Baden-Württemberg. Bei seinem neuen Arbeitgeber leitet er das Unternehmen gemeinsam mit den Geschäftsführern Maximilian Würz (37) und Oliver Brüß (60). Letzterer, der ehemalige Gothaer-Vorstand, war im Oktober als Gesellschafter bei Policentransfer eingestiegen (21.10.2025).