Policentransfer holt Experten für Gewerbeversicherungen

9.2.2026
Die Policentransfer Versicherungslösungen GmbH hat ihr Management mit einem weiteren Geschäftsführer ausgebaut. Zum 1. Februar 2026 hat Philipp Knechtel (38) als COO die operative Verantwortung bei dem Betreiber einer Handelsplattform für Versicherungsbestände übernommen.
Der gelernte Versicherungsfachmann und Fachwirt für Finanzberatung startete seine Karriere nach einer Ausbildung bei den VPV Versicherungen. Später arbeitete er im Vertrieb der Axa Versicherungen, der Allianz-Gruppe und des Ergo-Konzerns, bei dem er als Organisationsleiter und Spartenführungskraft tätig war. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag auf der Gewerbe- und Industrieversicherung.
2023 wechselte Knechtel für rund zwei Jahre als Chief Sales Officer zur Aventus Maklergruppe GmbH (VersicherungsJournal 17.1.2023), die insbesondere Vermittler von Gewerbeversicherungen übernimmt und in eigener Regie weiterführt. Aventus betont, dass ihr Gesellschafterkreis ausschließlich aus Unternehmerfamilien, Führungskräften und Partnermaklern besteht (28.1.2026).
Zuletzt verantwortete Knechtel als Managing Director Süd bei dem auf Logistik- und Transportfirmen spezialisierten Versicherungsmakler Schunck Group GmbH & Co. KG die strategische Entwicklung in Bayern und Baden-Württemberg. Bei seinem neuen Arbeitgeber leitet er das Unternehmen gemeinsam mit den Geschäftsführern Maximilian Würz (37) und Oliver Brüß (60). Letzterer, der ehemalige Gothaer-Vorstand, war im Oktober als Gesellschafter bei Policentransfer eingestiegen (21.10.2025).
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.