Policen Direkt meldet zweite Übernahme seit Jahresbeginn

15.2.2022

Die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH setzt ihren Expansionskurs fort und übernimmt rückwirkend zum 1. Januar alle Anteile an der Secura Gumpp AG. Das Maklerhaus ist seit rund 30 Jahren am Markt und berät mit aktuell zehn Mitarbeitern Privat- und Firmenkunden. Für Policen Direkt ist dies die erste Dependance in Bayern.

WERBUNG

„Der Standort bei Augsburg ist attraktiv und das Unternehmen hat ein gut aufgestelltes Team, mit welchem wir gerne gemeinsam in die Zukunft gehen“, wird Policen Direkt-Geschäftsführer Dr. Ernesto Knein in einer Mitteilung zitiert. Vorstand Siegfried Gumpp bleibe der Gesellschaft erhalten. Es sei geplant, darüber hinaus das Führungsgremium in diesem Jahr zu erweitern, heißt es auf Nachfrage.

Ernesto Knein (Bild: Manuel Dorn)

Die Basis bei Augsburg soll durch weitere Zukäufe vergrößert werden. Außerdem möchte der Asset Manager für Zweitmarktpolicen weitere Standorte in Metropolregionen erschließen. „Auch in 2022 setzen wir unseren Expansionskurs weiter fort“, kündigt Knein an. Das Unternehmen baut seit 2018 eine Maklergruppe auf (VersicherungsJournal 5.11.2018, 31.7.2019, 7.11.2019, 5.2.2021).

Mit dem Erwerb der Secura Gumpp tätigt Policen Direkt bereits die zweite Übernahme seit Jahresbeginn. Zuletzt kam die VIS Versicherungsmakler und Immobilien-Service GmbH & Co. KG aus Nordrhein-Westfalen unter ihr Dach (1.2.2022).