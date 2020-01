Policen Direkt holt Nachwuchs in die Chefetage

23.1.2020

Die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH verstärkt ihre Führungsmannschaft: Zum 1. Januar stiegen Dr. Philipp Kanschik (33), bisher Manager Strategy & Business Development, und Christopher Gentzler (33), seit 2016 auch für die vertriebliche Ausrichtung mitverantwortlich, in die Geschäftsleitung auf. Das gab das Unternehmen erst jetzt bekannt.

Gemeinsam mit den Gründern und Geschäftsführern Max Ahlers, Simon Nörtersheuser und Sebastian Siebert sollen die Jungmanager „den Ausbau des zuletzt stark gewachsenen Maklergeschäfts weiter vorantreiben“, heißt es in der Mitteilung.

Christopher Gentzler (links) und Philipp Kanschik (Bild: Policen Direkt)

„Wir haben als Gruppe in den letzten vier Jahren die Mitarbeiterzahl mehr als verdreifacht und insbesondere ein attraktives digitales Maklergeschäft aufgebaut. Das ist nicht zuletzt auch der Verdienst von Christopher und Philipp“, so Nörtersheuser. Beide Aufsteiger wurden Ende 2019 auch in den Gesellschafterkreis der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH aufgenommen.

Die Firmengruppe beschäftigt an den Standorten Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Limburg und London nach eigenen Angaben 172 Mitarbeiter, davon 54 in der Versicherungs-Vermittlung in Frankfurt. Seit 2019 baut die Firma eine Maklergruppe auf (VersicherungsJournal 7.11.2019, 31.7.2019). Das eigene Bestandsvolumen beziffert die Gruppe auf rund eine Milliarde Euro.