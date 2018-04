Plötzlicher Wechsel an der Charta-Spitze

26.4.2018

Dietmar Diegel (52) ist „ab sofort“ neuer Vorstandschef der Charta Börse für Versicherungen AG. Seinen Vorgänger Lars Widany hat der Charta-Aufsichtsrat „seiner Aufgaben mit sofortiger Wirkung enthoben“, wie der Maklerverbund aus Düsseldorf am Mittwochnachmittag mitteilte. Gründe für die Trennung von Widany, der vor knapp vier Jahren den Vorstandsvorsitz von Werner Tewes übernommen hatte (VersicherungsJournal 22.8.2014), nannte die Charta auch auf Nachfrage nicht.

WERBUNG

Diegel, der den Angaben zufolge über ausgewiesene Expertise auf den Gebieten Business Development, Kooperationen und Digitalisierung verfügt, übernimmt im Charta-Vorstand die Verantwortung über die Ressorts Personenversicherung, Komposit und Marketing/Vertrieb. Die Zuständigkeit für die Bereiche IT, Maklerrecht und berufsständische Fragen bleibt bei Michael Franke.

Dietmar Diegel (Bild: Charta)

Nach Stationen in der Verlags- und Telekommunikations-Branche wechselte Diegel vor knapp zwei Jahrzehnten in die Assekuranz. Der Diplom-Kaufmann kann den Angaben zufolge auf langjährige Führungserfahrung zurückgreifen. Unter anderem war er Marketing- und Vertriebsdirektor bei der früheren Aegon Lebensversicherungs-AG (später Moneymaxx, inzwischen in die Basler Lebensversicherungs-AG aufgegangen; VersicherungsJournal 19.4.2005, 11.1.2012) sowie bei den Monuta Versicherungen.