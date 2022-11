PKV-Verband: 150 Mitarbeiter arbeiten bald für Pflege-Tüv

25.11.2022

Neugründung für Qualitätssicherung in Pflegeheimen: Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) geht am 1. Januar mit der Careproof GmbH an den Start. Der neue Prüfdienst für die Private Pflegepflicht-Versicherung soll die gesetzlichen Qualitätsprüfungen von ambulanten, teilstationären sowie stationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland übernehmen.

Rund 150 festangestellte Qualitätsprüfer werden vom PKV-Verband „automatisch in das neue Unternehmen wechseln“, heißt es in einer Meldung vom Donnerstag.

Im Zentrum einer Prüfung soll weiter der beratungsorientierte Ansatz stehen. Die Verantwortlichen gehen in die Einrichtungen und nehmen die Räumlichkeiten, Arbeitsabläufe und Pflegedokumentationen unter die Lupe.

Ihre Aufgabe sei es aber auch, den Kollegen vor Ort einen „fachlichen Austausch zu den Ergebnissen der Pflege anzubieten“ und „zu möglichen Verbesserungen der Pflegequalität“ zu beraten, erklärt der PKV-Verband.