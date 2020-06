PKV-„Horrorbeiträge“ aus der Presse sind Ausnahmefälle

12.6.2020 – Im Zuge der Digitalisierungs-Strategie der R+V-Gruppe hat dessen Krankenversicherer seine technische Vertriebs- und Serviceunterstützung kräftig ausgebaut. „Das spielt uns jetzt in die Karten“, sagt Kranken-Vorständin Nina Henschel. Im Interview erläutert sie, wie sich auch Vollversicherungen virtuell verkaufen lassen, worauf der Vertrieb achten sollte und wie die ersten Erfahrungen mit der Telemedizin sind.

VersicherungsJournal: Frau Henschel, Sie sind seit 2018 Vorständin der R+V Krankenversicherung AG (VersicherungsJournal 2.11.2018). In den letzten Jahren ist Ihr Unternehmen entgegen dem Branchentrend bei den Vollversicherten gewachsen (21.2.2020, 5.8.2019, 3.5.2019, 12.2.2019). Setzt sich diese Entwicklung 2020 fort – oder macht Ihnen die Covid-19-Pandemie einen Strich durch die Rechnung?

Nina Henschel (Bild: Oliver Rüther)

Nina Henschel: Letztes Jahr hatten wir bei der Krankenvollversicherung ein Plus von knapp 17 Prozent im Neugeschäft, besonders erfolgreich im Vertriebsweg Makler. Es wird Corona-bedingt schwer, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Trotzdem sind wir nach wie vor gut aufgestellt.

Unsere Krankenversicherungs-Spezialisten haben auch in der Corona-Hochphase Vollversicherungs-Beratungen via Videotelefonie durchgeführt und verbuchen steigenden Erfolg dabei.

Digitalisierung hat bei der R+V seit Langem hohe Priorität und hier haben wir unser Angebot nochmals deutlich erweitert. Das spielt uns jetzt in die Karten – etwa bei der Aufrechterhaltung der Servicelevel, bei Videoberatung mit digitaler Unterschrift oder innovativen Kundenangeboten wie die Corona-Selbstauskunft, psychologische Soforthilfe.

VersicherungsJournal: In welchen Segmenten bauen Sie bei den Vollversicherten an beziehungsweise wollen Sie anbauen?

Henschel: Ich selbst bin ein großer Fan der Vollversicherung. Ich bin seit Jahren privat krankenversichert und auch meine beiden Töchter profitieren vom hohen Versorgungsniveau. Daher lege ich jedem ans Herz, die Krankenvollversicherung in Betracht zu ziehen, wenn er denn die Möglichkeit dazu hat.

Für Arbeitnehmer mit Einkommen oberhalb der Versicherungspflicht-Grenze und für Selbstständige haben wir mit „AGIL comfort“ eine wirklich gute Produktreihe im Angebot. Sie wurde durch unsere „Teleclinic-Ergänzung“ im April nochmals deutlich aufgewertet (23.3.2020). Natürlich sind auch Beihilfeberechtigte eine attraktive Zielgruppe, die wir vermehrt angehen wollen. Viele kennen hier unser Angebot gar nicht.

VersicherungsJournal: Wie berät denn Ihr Vertrieb zurzeit Neukunden?

Henschel: Wir setzen gerade verstärkt auf die Videoberatung. Inhaltlich steht bei unseren Beratungen das Thema Gesundheit im Vordergrund. Unser Markenclaim lautet: „Du bist nicht allein.“

Gerade in der aktuellen Zeit ist jedem klar: Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Hat man den Kunden erstmal abgeholt, kann man gut auf individuelle Bedürfnisse eingehen und gemeinsam die passende Absicherung finden. Das kommt auch bei Kunden gut an. Unsere niedrige Beschwerdequote bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) (12.5.2020) und auch viele weitere top-Ratingergebnisse sprechen dafür, dass diese Vorgehensweise positiv wahrgenommen wird.

VersicherungsJournal: Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit dem virtuellen Vertrieb?

Henschel: In unserem Vertrieb gibt es Kollegen, die bereits viele Erfahrungen gesammelt haben. Wir haben dieses Wissen gebündelt und Best Practices durchgeführt. Insbesondere der Maklervertrieb hat schon in der Vergangenheit großes Know-how zum volldigitalen Verkauf aufgebaut. Davon können wir als Gesamtunternehmen profitieren.

Inhaltlich sind die Themen dieselben, aber gute Vorbereitung ist bei der Videoberatung das A und O.

VersicherungsJournal: Was müssen Vermittler anders machen, um online beim Kunden auch gut anzukommen?

Henschel: Erstaunlicherweise sind bei der Videoberatung die kleinen Dinge entscheidend. Inhaltlich sind die Themen dieselben, aber gute Vorbereitung ist bei der Videoberatung das A und O. Systeme kennen – auch aus Kundensicht –, eine gute Kameraeinstellung, ein professioneller Hintergrund, ein ansprechendes Profilbild für die Einladung zum Videogespräch und bildschirmgerechte Verkaufsunterlagen.

Das alles sind Faktoren, die darüber entscheiden, ob der Kunde einen positiven oder einen negativen Eindruck bekommt. Beim Verkauf kommt es nicht nur auf die Produkte an, sondern auch drauf, ob der Berater sympathisch und kompetent wirkt. Und dafür ist bei der Videoberatung oft mehr Vorbereitung nötig, als für das persönliche Gespräch.

VersicherungsJournal: Die Angst, die PKV-Beiträge im Alter nicht mehr aufbringen zu können, hält nach wie vor viele Menschen von einem Neuabschluss ab. Wie geht die R+V mit diesem Thema um? Was raten Sie bei diesem Thema Ihren Vertriebspartnern?

Henschel: Grundsätzlich sind die „Horrorbeiträge“ aus der Presse Ausnahmefälle. Oft handelt es sich hier um Personen, die spät eingestiegen sind und deshalb wenig Alterungsrückstellung aufgebaut haben – oft bei Unternehmen mit schlechten Kennzahlen.

In der PKV gibt es viele Mechanismen, die dazu dienen, den Beitrag stabil zu halten; zum Beispiel Alterungsrückstellung, den gesetzlichen Zuschlag sowie die Begrenzung von Beitragssteigerungen durch Rückstellungen für Beitrags-Rückerstattungen, aber auch Möglichkeiten, die man selbst steuern kann. Dazu zählt zum Beispiel der Abschluss einer Beitragsentlastung im Alter, die Erhöhung des Selbstbehalts oder ein Tarifwechsel. Die meisten Versicherten wissen das nicht und daher ist eine entsprechende Beratung sehr wichtig.

Bei fast allen Altersgruppen ab 65 Jahre liegt der monatliche Beitrag (teilweise deutlich) unter 500 Euro – das sind Werte, die wir unbedingt transparent machen müssen.

VersicherungsJournal: Was raten Sie bei diesem Thema Ihren Vertriebspartnern?

Henschel: Wir müssen hier die Vorurteile abbauen und über die Möglichkeiten und Fakten aufklären. Fakt ist, dass zum Beispiel bei der R+V der älteste Kunde mit 85 Jahren 444 Euro zahlt. Davon geht sogar noch der Zuschuss des Rentenversicherungs-Trägers ab. Dies ist bei uns kein Einzelfall: Bei fast allen Altersgruppen ab 65 Jahre liegt der monatliche Beitrag (teilweise deutlich) unter 500 Euro – das sind Werte, die wir unbedingt transparent machen müssen.

VersicherungsJournal: In einer aktuellen Marktstudie der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH (28.5.2020) heißt es, dass die dort befragten Anbieter durch Corona bislang noch keinen Anstieg der Nichtzahler feststellten, einen solchen aber erwarten. Wie sieht das bei Ihnen aus – gibt es bereits vermehrt Kunden, die ihre Beiträge aufgrund von Kurzarbeit, Geschäftsaufgaben und Ähnlichem nicht zahlen können?

Henschel: Wir haben umfassende Maßnahmen eingeleitet, die es den Kunden leichter machen, mit einer finanziellen Notlage umzugehen, zum Beispiel die Möglichkeit einer kleinen Anwartschaft in der Zusatzversicherung oder eine temporäre Tarifumstellung in der Vollversicherung. Deshalb haben wir eher wenig Kunden, die die Möglichkeit der Beitragsstundung in Anspruch nehmen. „Nichtzahler“ rufen wir an und versuchen, mit dem Kunden gemeinsam die für ihn beste Möglichkeit zu finden.

In Beitragsanpassungen wird auf dauerhafte Trends reagiert. Kurzfristige Schwankungen nach oben oder unten, die nachweislich durch Sondereffekte ausgelöst wurden, werden nicht an die Versicherten weitergegeben.

VersicherungsJournal: Marktweit sind Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte zurückgegangen. Somit dürfte die Schadenquote 2020 doch sicherlich sehr gut ausfallen, oder? Wird das Auswirkungen auf Beitragsanpassungen haben?

Henschel: Ebenso wie der Rest der Branche sehen natürlich auch wir die Auswirkungen der Pandemie in den eingereichten Leistungen. Insbesondere nicht-zeitkritische Behandlungen werden aktuell eher aufgeschoben, was die Schadenquote in den entsprechenden Tarifen vorerst drückt. Da aber auch hinter den aufschiebbaren Behandlungen in aller Regel eine medizinische Notwendigkeit steht, gehen wir davon aus, dass diese entweder nachgeholt werden oder schlimmstenfalls auf lange Sicht zu höheren Folgekosten führen.

So oder so ist eine kurzfristige Entlastung der Schadenquote zunächst als vorübergehender Effekt zu bewerten. In Beitragsanpassungen wird auf dauerhafte Trends reagiert. Kurzfristige Schwankungen nach oben oder unten, die nachweislich durch Sondereffekte ausgelöst wurden, werden nicht an die Versicherten weitergegeben.

VersicherungsJournal: Sicherlich nimmt 2020 die Zahl der leistungsfrei gebliebenen Kunden zu, was die Barausschüttungsquote steigern dürfte?

Henschel: Der Anteil der leistungsfreien Kunden bei der R+V war bereits in der Vergangenheit recht hoch, unter anderem auch, weil erstattungsfähige Vorsorgeuntersuchungen keine Auswirkungen auf die Beitragsrückerstattung haben. Somit erwarten wir durch Covid-19 keine deutlich erhöhte Anzahl an leistungsfreien Kunden.

VersicherungsJournal: Quasi pünktlich zu Corona haben Sie Telemedizin eingeführt. Wie funktioniert dies bei Ihnen und welche Kunden können dies beanspruchen?

Henschel: Stimmt! Zum 1. April startete unsere Kooperation mit der Teleclinic GmbH. Nutzen können das Angebot alle Krankenvollversicherten mit Ausnahme der Versicherten in Basis-, Standard- und Notlagentarif wegen der hier geltenden speziellen Abrechnungsregeln. Ein besonderes Highlight ist die Telemedizin für unsere Versicherten in den Primärarzttarifen, denn alle Ärzte der Teleclinic gelten als Primärarzt.

Der digitale Arztbesuch ist ganz einfach: Einmal bei Teleclinic registriert, schildert unser Versicherter sein Anliegen und erhält anschließend einen Termin bei dem passenden Arzt. Dieser meldet sich zur verabredeten Zeit per Videotelefonie. Unsere Kunden erhalten je nach Diagnose auch ihr Rezept, eine Krankmeldung oder Überweisung digital direkt in die App eingestellt. Verordnete Medikamente können über eine von 7.000 Partnerapotheken bezogen werden.

Jede Altersgruppe ist vertreten, denn auch viele ältere Versicherte sind durchaus technikaffin und offen für die Neuerungen im Gesundheitswesen.

VersicherungsJournal: Wie sind Ihre ersten Erfahrungen zu Telemedizin? Wer nimmt es in Anspruch, wer nicht?

Henschel: Unser neues Angebot wird begeistert angenommen und genutzt. Genutzt wird Teleclinic sowohl von Frauen als auch von Männern. Jede Altersgruppe ist vertreten, denn auch viele ältere Versicherte sind durchaus technikaffin und offen für die Neuerungen im Gesundheitswesen.

VersicherungsJournal: Wie wird sich die Telemedizin in Ihrer Kostenrechnung niederschlagen?

Henschel: Wir gehen derzeit von einer kostenneutralen Erweiterung unseres Leistungsumfangs aus, sammeln aber natürlich weitere Erfahrungen auf diesem Gebiet. Bei Nutzung der Teleclinic ist die Hürde der Terminvergabe für ein Arztgespräch nicht so hoch. Daher setzen sich Kunden frühzeitig mit ihren Beschwerden auseinander, was hohe Kosten bei schweren Erkrankungen verhindern kann.

Diese langfristigen positiven Effekte sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifizierbar. Und natürlich ist uns auch bewusst, dass die Telemedizin nicht jeden Arztbesuch ersetzen kann.

