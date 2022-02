PKV folgt GDV und legt Kosten für Lobbyarbeit offen

24.2.2022

Rund 1,4 Millionen Euro im Jahr lässt sich der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) die Vertretung seiner Interessen auf Bundesebene kosten, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung angab. Zusätzlich meldete sich die Vertretung beim neuen Lobbyregister des Deutschen Bundestages an.

In der Interessensvertretung für 52 Unternehmen mit knapp 40.000 Mitarbeitern sind nach eigenen Angaben insgesamt bis zu 33 Personen im Bereich der Lobbyarbeit tätig. Die Mehrheit sei aber nur zeitweise an dieser Aufgabe beteiligt. 6,4 Vollzeit-Äquivalente seien hier aktiv.

Zusätzlich vertrete der Verband die Interessen der PKV auch bei der Europäischen Union in Brüssel sowie in den Bundesländern. Die Interessensvertretung der privaten Krankenversicherer folgte damit am Donnerstag dem Beispiel des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), der seine Kosten für die Lobbyarbeit auf Bundesebene 2020 auf 15 Millionen Euro beziffert hat (VersicherungsJournal 22.2.2022).

Nach Angaben der Bürgerbewegung Finanzwende e.V. lässt sich die Finanzindustrie in Deutschland die Lobbyarbeit insgesamt mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr kosten. Davon entfielen auf den GDV 60 Millionen Euro (Medienspiegel 10.12.2020). Die rund 1,4 Millionen Euro des PKV-Verbands erscheinen im Vergleich dazu eher gering.