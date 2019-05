Pflegeversicherung: „Türöffner ist auch der eigene Bestand“

20.5.2019 – Viele Bürger verlassen sich im Ernstfall auf die Leistungen des gesetzlichen Sicherungsnetzes oder verdrängen das Thema. Daher stehe für den Vertrieb die proaktive Kundenansprache im Vordergrund. Vermittler sollten aufzeigen, dass Pflegebedürftigkeit eigenes Geld, Vermögen und Ressourcen kostet, erklärt Rainer Reitzler, Vorstandschef des Münchener Vereins, im Interview mit dem VersicherungsJournal.

Seit 2007 führt der Versicherungs- und Diplom-Kaufmann Dr. Rainer Reitzler (55) die Münchener Verein Versicherungen. Das Unternehmen brachte 1986, vor Beginn des staatlichen Pflegesystems, mit einem Pflegemonatsgeld ein Angebot für die private Vorsorge auf den Markt. Reitzler promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München über das Thema „Versicherungen für Senioren“. 2009 veröffentlichte er das Sachbuch „Wenn Eltern Pflege brauchen – so begleiten Sie Ihre Mutter und Ihren Vater“.

Rainer Reizler (Bild: Münchener Verein)

VersicherungsJournal: Herr Dr. Reitzler, nach einer Studie der Deutschen Postbank AG sind vier von zehn Erwachsenen der Meinung, dass die gesetzliche Pflegeversicherung eine Art Vollkasko für den Ernstfall darstellt (VersicherungsJournal 13.3.2019). Warum wird dieses Risiko immer noch unterschätzt?

Dr. Rainer Reitzler: In Anbetracht der aktuellen Diskussion sollte jedem klar sein, dass die gesetzliche Pflegeversicherung eines nicht ist: eine Vollkasko-Versicherung, die alles übernimmt. Die politischen Botschaften insbesondere im Zusammenhang mit der Pflegereform erwecken natürlich den Eindruck, alles sei bestens.

Damit versucht die Politik von den eigentlich unübersehbaren Unzulänglichkeiten im Pflegesystem abzulenken. Daraus den Schluss zu ziehen, private Vorsorge sei nicht erforderlich, ist gefährlich.

VersicherungsJournal: Laut der Postbank-Studie glaubt jeder Fünfte, dass der Eigenanteil, den ein Pflegebedürftiger für eine stationäre Pflege zahlen muss, unter 1.000 Euro liegt. Wie hoch ist der Eigenanteil in der Praxis wirklich?

Reitzler: Diese Fehleinschätzung ist ein Resultat der aktuellen Medienberichterstattung zur Kostenproblematik in der stationären Pflege. Die dort erwähnten durchschnittlichen 649 Euro, die zu zahlen seien, beziehen sich ausschließlich auf die Pflegekosten!

Was die Kosten der stationären Pflege in bundesdurchschnittliche Höhe von 1.800 Euro treibt, sind die Anteile für das Wohnen und Essen. Die Kosten schwanken sehr stark in Abhängigkeit vom Wohnort. Dieser Anteil wird seit je her nicht von den Pflegekassen getragen. Da ähnelt die Diskussion in gewisser Weise der, die wir zu nicht bezahlbaren Mieten führen.

VersicherungsJournal: Immerhin 59 Prozent gaben bei der Umfrage an, dass sie für den Pflegefall finanziell vorsorgen. Davon spart jeder Dritte (33 Prozent) Geld an, 36 Prozent setzt als Vorsorge auf Vermögenswerte wie die eigene Immobilie und mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) hat eine private Pflegezusatz-Versicherung. Zeigen diese Zahlen ein höheres Bewusstsein der Deutschen, sich abzusichern?

Reitzler: Die 22 Prozent muss man doch stark anzweifeln. Die Zahlen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sprechen eindeutig eine andere Sprache. Die Zahl zeugt nicht von einem höheren Bewusstsein, sondern eher von dem Missverständnis oder der Fehleinschätzung, mit welchen Produkten Kosten im Pflegefall abgedeckt werden können.

Hinsichtlich der Vorsorge durch Vermögensbildung zeichnet unsere Erfahrung allerdings ein ganz anderes Bild. Wenn der Pflegefall eintritt, dann ist fast jeder darauf bedacht, das Vermögen nicht durch dieses Lebensrisiko aufzehren zu lassen, sondern den Erben zu erhalten.

Zudem suggeriert eine solche Vorgehensweise eine trügerische Sicherheit. Niemand weiß, wie hoch die Kosten im individuellen Fall sein werden und wie lange sie zu tragen sind. Was passiert, wenn das Vermögen aufgebraucht ist? Eine solche Unsicherheit kann man nur mit einer Versicherungslösung vermeiden!

VersicherungsJournal: Die fehlende Vorsorge begründen Verbraucher oft mit zu wenig Wissen. Vor welchen Herausforderungen steht damit der Vertrieb?

Reitzler: Die Unkenntnis ist nicht überraschend. Ein Pflegefall ist kein Ereignis, auf das man sein Leben lang „hintrainiert“. Wenn es passiert, muss man sich meist ad hoc mit der komplizierten Materie auseinandersetzen. Dies ist allerdings kein Argument, die private Vorsorge zu verweigern. Pflege kostet immer Geld.

Wofür es genau, in welcher Höhe benötigt wird, weiß niemand. Aber mit einem flexiblen Produktkonzept mit umfangreichen Optionsmöglichkeiten in der Zukunft kann man den zukünftigen Entwicklungen durchaus beruhigt entgegensehen.

Allerdings muss man in regelmäßigen Abständen prüfen, ob die Rahmenbedingungen, beispielsweise familiäre Umstände oder Einkommen, sich nicht verändert haben.

Das ist aus unserer Sicht sicherlich auch eine Aufgabe des Vermittlers, nicht nur die Beratung beim Abschluss. Beim Abschluss ist der Vermittler gefordert, zu erklären, mit welchen Kosten bei wem eventuell zu rechnen ist. Diese Beratung beschränkt sich nicht auf den Hinweis, was ein Heimplatz im Durchschnitt kostet. Da wollen die Kunden ohnehin nicht hin.

Gerade pflegende Angehörige, deren Rolle und Kostenbelastung sowie die Aufklärung darüber, werden die zukünftige Herausforderung des Vertriebs sein.

Die überwiegende Mehrheit der Pflegebedürftigen wird zuhause versorgt. Und bei den pflegenden Angehörigen fallen ebenfalls Kosten in nicht unerheblichem Maße an. Gerade pflegende Angehörige, deren Rolle und Kostenbelastung sowie die Aufklärung darüber, werden die zukünftige Herausforderung des Vertriebs sein.

VersicherungsJournal: Private Pflege-Zusatzversicherungen gehören nicht zu den Lieblings-Produkten der Vermittler, wie Auswertungen von Asscompact Trends immer wieder zeigen (VersicherungsJournal 17.5.2019 ,21.3.2019). Auch für Vermittler scheint das ein schwieriges Thema zu sein. Gibt es für den Vertrieb hier überhaupt einen sogenannten Türöffner an der Kundenfront?

Reitzler: Hierzu lassen sich sicher sehr viele einzelne Aspekte aufzählen. Im Kern läuft es aber darauf hinaus, dass das Bild der Pflege von allen Seiten extrem negativ gezeichnet wird. Damit wird suggeriert, dass es bei der Pflege grundsätzlich um die letzten Tage im Leben geht.

85 Prozent aller Pflegebedürftigen sind nach dem neuen Begutachtungsverfahren maximal in Pflegegrad 3. Damit sitzt man nicht zwangsläufig im Rollstuhl und wird gefüttert, also das typische Bild der Pflege, sondern man kann auch in den Urlaub fahren. Es muss halt anders organisiert werden.

Ein Türöffner für Versicherungsvermittler und Makler ist der eigene Bestand für die Ansprache. Das erhöht gleichzeitig auch die Kundenbindung. Bei Neukunden könnte ein guter Ansatz auch das Thema Patientenverfügung sein. Im Vordergrund sollte immer die proaktive Kundenansprache stehen mit dem Schwerpunkt: Pflegebedürftigkeit kostet eigenes Geld, Vermögen und Ressourcen.

Im Gespräch wird oft der Wunsch geäußert, Vermögen zu erhalten. Mit einer entsprechenden privaten Vorsorge ist das möglich.

Wichtig ist, dem Kunden zu erklären, dass er einen erheblichen Teil der Pflegekosten aus eigener Tasche zu bezahlen hat. Und dass auch die Angehörigen einen Teil der Pflege bezahlen müssen, wenn das Vermögen des Pflegebedürftigen aufgebraucht ist. Im Gespräch wird oft der Wunsch geäußert, Vermögen zu erhalten. Mit einer entsprechenden privaten Vorsorge ist das möglich.

VersicherungsJournal: Vor welche Herausforderungen stellt das die Versicherer, gegenüber dem Vertrieb und gegenüber dem Endkunden?

Reitzler: Wichtigste Herausforderung ist, eine andere Sichtweise auf die Pflege zu formulieren. Eine Sichtweise, die nicht nur die Katastrophe Pflegegrad 5 darstellt. Eine Situation, die der Kunde nicht haben möchte und auch nur sehr selten erreicht.

Wie erwähnt, sind 85 Prozent aller Pflegefälle nach dem neuen Begutachtungsverfahren im Pflegegrad 3 und darunter eingestuft. Da sind ganz andere Bedürfnisse zu decken als ein möglichst hohes Tages- oder Monatsgeld zu zahlen.

Allein die sehr zersplitterte Beratungslandschaft in der Pflege, in Verbindung mit einem gewissen Mistrauen in diese Institutionen, ist ein Betätigungsfeld, das die Versicherer durchaus mit ihrer Kompetenz besetzen können.

VersicherungsJournal: In der Image-Broschüre bezeichnet sich Ihr Unternehmen als „Vorsorge- und Pflegespezialist“. Wie lange bietet der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. Produkte zum Bereich Pflege im deutschen Markt an?

Reitzler: Viele Jahre vor Beginn des staatlichen Pflegesystems haben wir bereits 1986 ein Pflegemonatsgeld auf den Markt gebracht. 2010 kam die „Deutsche Privat-Pflege“ hinzu, unser Flaggschiff“ unter den Krankenzusatz-Versicherungen des Münchener Vereins.

Seither haben wir dieses Produkt kontinuierlich weiterentwickelt, vor allem unter dem Aspekt einer flexiblen Gestaltung des privaten Pflegeschutzes. Dazu gehört beispielsweise das flexible Einsteigerpaket zu einem geringen Startbeitrag, verbunden mit der Option, die Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung später zu erhöhen.

VersicherungsJournal: Was kann Ihr Unternehmen in der Pflege-Absicherung besser als zum Beispiel auch größere Wettbewerber?

Der wichtigste Aspekt ist, dass die „Deutsche Privat-Pflege“ online ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden kann.

Reitzler: Der wichtigste Aspekt ist, dass die „Deutsche Privat-Pflege“ online ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden kann.

VersicherungsJournal: Was bieten Sie den Vermittlern zur Vertriebsunterstützung, was die Konkurrenz nicht offeriert?

Reitzler: Die Pflege ist beim Münchener Verein ein klar definiertes strategisches Geschäftsfeld, sie ist auch in der Aus- und Weiterbildung unserer Vertriebspartner ein wesentlicher Eckpfeiler. Darüber hinaus etablieren wir schlanke, digitale Abschlussprozesse, die unseren Vermittlern einen kundenorientierten und zielgerichteten Verkauf ermöglichen.

Besonders hervorheben möchte ich auch unsere Filmreihe zum Thema Pflege auf Youtube. Rudolf Bönsch, Pflegewissenschaftler und unser Verantwortlicher für das Geschäftsfeld Pflege, moderiert die Filme und erklärt, was beispielsweise Pflegebedürftigkeit bedeutet. Er zeigt im aktuellen Film auf, welche Pflegeformen möglich sind, was zu beachten ist und welche Kosten dabei entstehen können.

VersicherungsJournal: In Ihrem Geschäftsbericht 2017 weisen Sie in der ergänzenden Pflegeversicherung einen Anstieg der Beiträge von 9,8 Prozent auf 41,1 Millionen Euro (2016: 37,4 Millionen Euro) aus. Worauf führen Sie diese Steigerung zurück?

Reitzler: Auf Basis des Pflegestärkungsgesetzes II haben wir die „Deutsche Privat-Pflege“ weiterentwickelt. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer flexiblen Gestaltung des privaten Pflegeschutzes haben wir neue Leistungskomponenten angeboten, die das Neugeschäft im Geschäftsjahr 2017 belebten.

Gemeinsam mit den sich daraus ergebenden neuen Verkaufsansätzen und einem Bündel an Vertriebsaktivitäten konnten wir die gebuchten Bruttobeiträge in der ergänzenden Pflegezusatz-Versicherung ordentlich steigern.

VersicherungsJournal: Die geförderte Pflegezusatz-Versicherung lag laut Geschäftsbericht nach Beitragseinnahmen bei zwei Millionen Euro (2016: 1,6 Millionen Euro). Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung dieser Produkte ein?

Reitzler: Die Förderpflege stand und steht nicht im strategischen Fokus. Der von vielen als wesentlich erachteter Vorteil, der Annahmezwang, hat aufgrund unserer Annahmepolitik, also das Verfahren der Gesundheitserklärung, nie die überragende Rolle gespielt.

Unser Angebot ist vor allem für diejenigen gedacht, die auf die Förderung nicht verzichten wollen. Insofern haben wir die Förderpflege vor allem in Kombination mit unserer deutschen „Privat-Pflege“ verkauft.

VersicherungsJournal: Welche Zielsetzung verfolgen Sie in der Sparte Pflege im laufenden Geschäftsjahr und in den nächsten Jahren?

Reitzler: Die Ziele sind klar formuliert: Weiterer Ausbau unseres Bestandes und Positionierung des Münchener Verein als qualitativer Marktführer in der privaten Pflegevorsorge.

