Perspectivum ernennt neue Geschäftsführerin

29.1.2020

Der Bildungsdienstleister Perspectivum GmbH erweitert sein Führungsteam: Vera Körwer (47) wird neue Geschäftsführerin des Unternehmens. Ihr Ehemann, Karsten Körwer (50), bleibt weiterhin Inhaber und auch Gesellschafter der Firma.

WERBUNG

Die operative Verantwortung soll künftig Vera Körwer tragen. Was die strategische Ausrichtung angehe, werden die Partner sich die Verantwortung teilen, so Perspectivum auf Nachfrage.

Die Managerin ist seit über 20 Jahren in der Versicherungsbranche tätig, zuletzt als Prokuristin des Bildungsdienstleisters und verantwortlich für den Bereich Seminarorganisation und Marketing. In ihrer neuen Position will sie in das Segment Zielgruppen-Weiterbildung investieren – mit Trainings, (Online-) Seminaren und Intensivkursen. Außerdem soll es neue IHK-Zertifikatslehrgänge geben.

Vera Körwer (Bild: Perspectivum)

Karsten Körwer wurde erst kürzlich zum neuen Direktor Versicherung der Apella AG in Neubrandenburg berufen (VersicherungsJournal Medienspiegel 20.1.2020). 2018 hatte sich die Perspectivum mit dem Beratungsunternehmen Fairtriebsconsulting Karsten Körwer zusammengeschlossen (6.9.2018).