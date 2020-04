OVB: Gesprächsbedarf über bestehende Verträge ist gestiegen

1.4.2020 – Der OVB-Vorstand stellt zur aktuellen Situation fest, dass die Kundenzurückhaltung je nach Land und Region unterschiedlich ausgeprägt ist. 2019 stiegen die Erträge aus Vermittlungen europaweit auf 257,8 Millionen Euro. Dazu trug das Segment „Deutschland“ 61,6 Millionen Euro bei. Vom hiesigen Neugeschäft entfielen 28,2 Prozent auf fondsgebundene und 18,0 Prozent auf sonstige Vorsorgeprodukte. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 14,5 Prozent auf 11,0 Millionen Euro. Für das laufende Jahr werden ein Rückgang der Erträge aus Vermittlungen und des operativen Ergebnisses prognostiziert.

WERBUNG

Im 50. Jahr seines Bestehens blickt der Vorstand der in 15 europäischen Ländern tätigen OVB Holding AG auf ein erfreulich verlaufendes Geschäftsjahr 2019 zurück. So konzentrierte sich der Vorstand bei der in diesem Jahr telefonisch abgehaltenen Bilanzpressekonferenz auf seine „starken Zahlen“ der Vergangenheit und bemüht sich damit um Normalität.

OVB-Vorstand: Umsatz ist noch möglich

Kann man aktuell in Europa noch Versicherungen und andere Finanzprodukte verkaufen? Die diplomatische Antwort von Mario Freis, CEO des Finanzvermittlungs-Konzerns, auf diese Frage eines Journalisten: „Die Kundenzurückhaltung ist je nach Land und sogar je nach Region unterschiedlich ausgeprägt.“ Im Februar sei er noch optimistisch gewesen. Jetzt gelte es, den Optimismus zu bewahren.

Die aktuelle Situation bezeichnete Freis als „sehr ernst“. „Beratungen finden immer noch statt. Umsatz ist noch möglich, aber wir spüren die Zurückhaltung.“ Gestiegen ist der Gesprächsbedarf über die bestehenden Verträge. „Wir müssen den Kunden die Unsicherheit nehmen“, meinte Freis. In der 50-jährigen Unternehmensgeschichte habe man sich schon einigen Herausforderungen zu stellen gehabt.

Wachstum auf breiter europäischer Basis

Im Geschäftsjahr 2019 stiegen die Erträge aus Vermittlungen europaweit um 11,4 Prozent auf 257,8 Millionen Euro. Die meisten Ländermärkte entwickelten sich positiv. Durch die Einbeziehung Belgiens machte das Segment „Süd- und Westeuropa“ mit einem Plus von 31,7 Prozent auf 73,3 Millionen Euro den größten Sprung. Aber auch die OVB Österreich verzeichnete ein zweistelliges Wachstum

Das Segment „Mittel- und Osteuropa“ steuerte 122,9 Millionen Euro bei – eine Steigerung um 5,7 Prozent. Es besteht aus den Ländermärkten Kroatien, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. In dieser Region waren 2.919 (+ 167) Vermittler tätig, in „Süd- und Westeuropa“ 855 (+225) und 1.333 (-38) im Segment „Deutschland“.

Mario Freis (li.) und Oskar Heitz (re.) (Archivbild: Ullrich)

Ebit im deutschen Geschäft steigt zweistellig

„Deutschland“ ist mit Erträgen aus Vermittlungen in Höhe von 61,6 nach 59,3 Millionen (+3,7 Prozent) das kleinste der drei Segmente. Die Zahl der Kunden sank im Jahresverlauf von 616.775 auf 612.982. Vom Neugeschäft in Deutschland entfielen 28,2 Prozent auf fondsgebundene und 18,0 Prozent auf sonstige Vorsorgeprodukte.

Der Anteil der Produkte im Bereich Bausparen/ Finanzierungen wuchs von 15,3 auf 21,0 Prozent. Das Geschäft mit Sach-, Rechtsschutz- und Unfallversicherungen dagegen ging zurück von 14,8 auf 14,1 Prozent.

„Sehr zufrieden“ zeigte sich Finanzvorstand Oskar Heitz mit dem in Deutschland erwirtschafteten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit). Mit 7,9 Millionen Euro nach 7,1 Millionen Euro stieg es um 11,1 Prozent und damit stärker als erwartet. Die Ebit-Marge legte um 0,9 Prozentpunkte auf 12,8 Prozent zu.

Finanzergebnis des Konzerns: Erwartungen übertroffen

Ihren Kundenbestand weitete die OVB um 7,8 Prozent auf 3,76 Millionen erneut deutlich aus. Beim operativen Ergebnis des Konzerns gab es mit 14,1 Millionen Euro ein Plus von 7,0 Prozent. Der Wert liegt geringfügig über der im Geschäftsbericht 2018 publizierten Prognose (VersicherungsJournal 1.4.2019). Die größten Ergebnisbeiträge lieferten Slowakei und Ungarn, den höchsten Zuwachs gab es in Polen.

Das Finanzergebnis des Konzerns belief sich auf 1,3 (Vorjahr: - 0,3) Millionen Euro. Als Ursachen werden Zuschreibungen auf Wertpapiere sowie geringere Aufwendungen im Geschäftsbericht genannt. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 14,5 Prozent auf 11,0 Millionen Euro.

Das Ergebnis je Aktie erreichte 77 Eurocent nach 67 Eurocent im Vorjahr. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, eine unveränderte Dividende von 0,75 Euro je Aktie auszuschütten Wesentliche Anteilseigner sind die Signal-Iduna-Gruppe sowie der Baloise- und der Generali-Konzern.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bilder: OVB)

Prognose vorbehaltlich der Corona-Auswirkungen

Am Prognosebericht mit der Angabe „Stand 25.3.2020“ im Geschäftsbericht und Einschränkungen wie „vorbehaltlich der wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus“ wird deutlich, dass sich gegenwärtig die wesentlichen Rahmenbedingungen täglich ändern können.

In der Pressemitteilung vom 30. März heißt es im Ausblick knapp: „Die konjunkturelle Entwicklung in Europa im laufenden Jahr wird stark unter dem Einfluss der Auswirkungen des Coronavirus stehen. Angesichts der derzeitigen Ungewissheit über die Ausbreitung, die Dauer und die nicht einschätzbaren Marktauswirkungen gehen wir heute von einem Rückgang der Erträge aus Vermittlungen und des operativen Ergebnisses aus.“

Weitere Details finden sich im Konzerngeschäftsbericht 2019, der unter diesem Link (PDF-Datei, 1,14 MB) abgerufen werden kann.