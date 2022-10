Ottonova steigt ins bKV-Geschäft ein

26.10.2022

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) befindet sich in einer kräftigen Wachstumsphase. Im vergangenen stieg die Zahl der Beschäftigten mit bKV wie auch die Zahl der Unternehmen mit entsprechendem Angebot deutlich an (VersicherungsJournal 3.6.2022). Zudem kommen diverse Marktteilnehmer mit neuen oder überarbeiteten Produktangeboten auf den Markt. Stark in Mode gekommen sind die sogenannten Budget-Tarife (18.8.2022, 1.7.2022, 27.6.2022).

In dieses Geschäftsfeld bringt sich ab sofort auch die noch junge Ottonova Krankenversicherung AG (23.6.2017) ein. Am Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass der Budget-Tarif „CrewCare“ ausschließlich im Rahmen von arbeitgeberfinanzierten Gruppenversicherungs-Verträgen vereinbart werden könne.

Die Mindestanzahl an gesetzlich oder privat versicherten Mitarbeitern wird mit fünf angegeben. Als „Highlights“ werden genannt, dass es weder Wartezeiten noch eine Gesundheitsprüfung gebe. Außerdem stehe den Arbeitnehmern – auch bei unterjährigem Versicherungsbeginn – ein festgelegtes Jahresbudget zwischen 300 und 1.500 Euro für Gesundheitsausgaben zur freien Verfügung. Weitere Details hat der Krankenversicherer auf dieser Internetseite zusammengestellt.

Als „Novum in der bKV-Landschaft“ wird hervorgehoben, dass Arbeitgeber und Vermittler „CrewCare“ unter dem eigenen Namen (White Label) anbieten könnten. Nach Unternehmensangaben können Vermittler und Arbeitgeber „über die Xempus-Plattform die bKV online beraten, abschließen und verwalten – somit werden die beiden digitalen Strecken bis hin zum Versicherten zu einer volldigitalen Strecke“.