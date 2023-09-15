Ostangler will verstärkt im Gewerbegeschäft wachsen

2.12.2025

Die Ostangler Brandgilde VVaG will ihre Produktstrategie auf dem deutschen Markt anpassen. Darüber hat zuerst die Frommes Versicherungsmonitor GmbH berichtet. Demnach teilen sich die beiden kürzlich fusionierten Partner − Ostangler und Landesschadenhilfe Versicherung VaG (VersicherungsJournal (21.8.2025) − ihre Geschäftsbereiche neu auf. Für die Kunden solle dies jedoch kaum sichtbar sein.

„Wir bleiben ein reiner Kompositversicherer“, stellt Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzender des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit aus Kappeln in Schleswig-Holstein, auf Anfrage des VersicherungsJournals klar. „Aber wir wollen ein Stück weit weg von der Wohngebäudeversicherung.“

Jens-Uwe Rohwer (Bild: Ostangler Brandgilde)

Mit diesen Policen schreiben viele Anbieter rote Zahlen, zeigt der „Branchenmonitor 2025: Wohngebäude“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH (13.11.2025). Einzelne Versicherer haben daher bereits ihren Maklervertrieb dieser Produkte für Privathaushalte eingestellt (2.9.2025).

Die aktuelle Neupositionierung erfolgt nach dem Zusammenschluss der Ostangler Brandgilde als übernehmende Gesellschaft mit der Landesschadenhilfe. Trotz dieser Fusion der Versicherungsvereine bleibt die Marke Landesschadenhilfe am Markt erhalten.

Eine wichtige Zielgruppe der übertragenden Gesellschaft aus Bad Fallingbostel in Niedersachsen sind traditionell Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe. Mit ihnen will der Versicherer zukünftig wieder stärker wachsen. Rohwer benennt insbesondere gewerbliche Gebäude- und Rechtsschutzpolicen.