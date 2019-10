One Versicherung steigt in Kfz-Sparte ein

9.10.2019 – Drei neue Kfz-Tarife von One sollen in erster Linie über Makler verkauft werden. Die Vertriebspartner will der Versicherer mit einer effizienten Abschlussstrecke und klaren Provisionszusagen überzeugen. Ende nächsten Jahres plant das Unternehmen, auch biometrische Lebensversicherungen und Krankenzusatz-Policen anzubieten.

Mit drei Kfz-Tarifen geht die One Versicherung AG (VersicherungsJournal 2.2.2018, 19.9.2017), die zur unter der Marke Wefox auftretenden Financeapp AG gehört, an diesem Mittwoch an den Start. Bisher konzentrierte sich der Sachversicherer auf Haftpflicht- und Hausratprodukte.

Oliver Lang (Bild: One)

„Die Kfz-Sparte hat in Deutschland einen Marktanteil von 40 Prozent am Kompositgeschäft. Damit ist dieser Bereich für uns strategisch wichtig und wir wollen mit unserem Einstieg auch die Leistungsfähigkeit unserer digitalen Systeme unter Beweis stellen“, erklärte Oliver Lang, CEO der Gesellschaft, am Dienstag gegenüber dem VersicherungsJournal.

Neue Vertriebspartner gewinnen

Das Direktgeschäft im deutschen Markt Anbieter sei aggressiv. „Aber da sehen wir uns nicht. Wir werden unsere Tarife über kleinere und mittlere, regionale Makler vertreiben“, sagte der Vorstandschef. Den Vertrieb über Vermittler sieht er als klaren Wettbewerbsvorteil und „stärksten Wachstumstreiber“. Das gelte auch für den neuen Produktbereich.

Den Einstieg in die Kfz-Sparte versteht der Manager zusätzlich als Türöffner, um „neue Makler zu gewinnen und die Vertriebsbasis weiter auszubauen“. Derzeit arbeite der Versicherer mit „mehreren hundert Vermittlern“ zusammen. „Ende des Jahres würden wir gerne auf bis zu 1.000 Partner kommen“, so der Unternehmenschef.

In der Kfz-Sparte verspricht Lang den Vermittlern zwar nicht mehr Courtage, dafür aber ein schlanke Abläufe. „Ein klassischer Kfz-Versicherungs-Abschluss dauert meist bis zu 30 Minuten. Mit unseren Tarifen bieten wir Maklern und Kunden die kürzeste Antragsstrecke der Branche, die in maximal fünf Minuten mit Antworten auf sechs Fragen abgeschlossen werden kann“, wirbt Lang in Richtung Vermittler.

Drei Tarife

One wird mit drei Tarifen starten. Der Wechseltarif „Switch“ gelte für alle Kundengruppen und eigne sich zur Umdeckung von Kfz-Beständen. Mit dem Spartarif „Compact“ könnten Makler preissensitive Verbraucher von der Abwanderung auf Vergleichsportale abhalten.

Der Flextarif „Comfort“ biete Vermittlern die Möglichkeit, einen Tarif für ihre Kunden zu erstellen. „Die Höhe der Courtage innerhalb marktüblicher Bandbreiten kann selbst festgelegt werden“, so der Versicherer. Alle drei Tarife könnten von der Klientel auch selbst über einen Link, den ihnen der Vermittler zusendet, abgeschlossen werden.

Ziele bis Ende 2019

Für die Schadenregulierung arbeitet der Versicherer nach eigenen Angaben mit über 100 europaweiten Dienstleistungs-Netzwerken zusammen. Die digitale Schnittstelle des Insurtechs soll bei Schadensmeldungen direkten Kontakt zu Anbietern von Abschleppdiensten, Reparaturnetzwerken und Mietwagen-Gesellschaften aufnehmen.

Bis Ende 2019 will Lang mindestens 30.000 neue Kunden gewinnen. „Über 100.000 würden wir uns natürlich freuen“, so der Vorstandschef. Bis Ende 2020 peilt er zwischen 300.000 und 400.000 Kunden in der Kfz-Sparte an.

Nach eigenen Angaben hat die One Versicherung in Deutschland bis Ende Juli 2019 über 130.000 Policen verkauft. Die aktuelle Kundenzahl beziffert die Gesellschaft auf knapp 100.000 (14.8.2019). Bis Ende 2020 will das Unternehmen auch biometrische Lebensversicherungen und Krankenzusatz-Versicherungen anbieten.