One Versicherung schafft eine Schadenquote von 29 Prozent

12.6.2020

Die One Versicherung AG hat für ihren Bericht für das Geschäftsjahr 2019 (PDF, 645 KB) vorgelegt. In ihrem zweiten Geschäftsjahr nach dem Start (VersicherungsJournal 2.2.2018) hat die Tochter der als Wefox Group auftretenden Financeapp AG die Kundenzahl auf 190.000 erhöht. Diese haben insgesamt über 310.000 Hausrat- und/oder Haftpflichtpolicen mit 4,3 (Vorjahr 2,6) Millionen Euro Jahresbeitrag für eigene Rechnung abgeschlossen.

„Der Plan wurde damit bei weitem übertroffen“, heißt es in dem Bericht. Das sei auch der Ausrichtung auf den Maklervertrieb zu verdanken. Mehr als 2.000 Makler hätten sich in 2019 direkt an One angebunden.

Oliver Lang (Bild: One)

Die Schadenquote betrug 29 Prozent. Der Branchen-unterdurchschnittliche Wert wird mit ausbleibenden Großschäden und niedrigen Frequenzschäden begründet. Dies resultiere unter anderem auf der Analyse der Schadenquoten verschiedener Vertriebskanäle, von denen man sich auf die profitabelsten fokussiert habe.

Die operativen Kosten von fast 5,4 Millionen Euro hätten dem Plan entsprochen. Bei einer Combined Ratio von 168 Prozent entstand ein Verlust von fast zwei (Vorjahr 6,8) Millionen Euro. Das sei wesentlich weniger als ursprünglich geplant, schreibt Vorstandschef Oliver Lang. In diesem Jahr will der Digitalversicherer weitere Kunden mit den bisherigen und mit neuen Produkten (9.10.2019) sowie in weiteren Ländern gewinnen.