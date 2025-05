Oliver Lang wendet sich von der Poolbranche ab

16.5.2025

Oliver Lang (57) verstärkt seit dem 1. Mai das Führungsteam der HEP Vertrieb GmbH, einem Unternehmen der inhabergeführten HEP Solar. Die Firmengruppe aus Baden-Württemberg beschäftigt weltweit mehr als 200 Mitarbeiter. Sie entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks – vor allem im Heimatmarkt Deutschland sowie in Japan und Nordamerika.

In seiner neuen Funktion als Leading Expert Business Development Sales soll der studierte Staatswissenschaftler insbesondere den Vertrieb der HEP-Investmentprodukte vorantreiben und neue Geschäftsfelder erschließen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt nach Unternehmensangaben auf der Markteinführung eines Erneuerbare-Energien-Investmentfonds.

Oliver Lang (Bild: HEP Solar)

Seit Mitte 2020 war Lang als Geschäftsführer des Maklerpools Blau direkt GmbH tätig (VersicherungsJournal 2.7.2020), wo er den Ausbau des Investmentbereichs verantwortete. Zuvor leitete er drei Jahre lang als Vorstandsmitglied den Investment-Vertrieb beim Mitbewerber Jung, DMS & Cie. AG (24.1.2018).

In ähnlicher Funktion arbeitete Lang zuvor bei einem weiteren Maklerpool. Die BCA AG hatte er aber nach rund sechs Jahren abrupt verlassen (25.8.2017). Davor agierte er in unterschiedlichen Führungspositionen in der Investmentbranche – unter anderem für die Allianz Global Investors GmbH und die Moventum S.A. (10.3.2011).

Für Lang sei der aktuelle Wechsel in seine baden-württembergische Heimat eine „echte Wunschlösung“. Er betont: „Die Arbeit in einem inhabergeführten Unternehmen bietet mir die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und unternehmerisch zu gestalten.“ Die Mehrheit an Blau direkt hatte vor knapp drei Jahren der US-Finanzinvestor Warburg Pincus übernommen (12.7.2022).