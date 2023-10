Oliver Brüß gibt Vorstandsposten bei der Gothaer ab

18.10.2023 – Der Gothaer Vertriebs- und Marketingvorstand Oliver Brüß gibt Ende des Jahres 2024 seinen Chefposten beim Kölner Versicherer ab. Bis dahin werde er seine Aufgaben „in voller operativer Verantwortung“ fortführen, berichtet das Unternehmen.

Oliver Brüß (57), Vertriebs- und Marketingvorstand der Gothaer Versicherungen, hat sich entschieden, seinen zum 31. Dezember 2024 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Dies teilte der Konzern am Mittwoch in einer Presseaussendung mit.

Oliver Brüß (Bild: Gothaer)

Nach 25 Jahren in leitenden Funktionen, davon 16 Jahre in Vorstandsverantwortung, möchte sich der Diplom-Betriebswirt ab 2025 neuen Aufgaben widmen, heißt es. Bis zu seinem Ausscheiden werde er seine Aufgaben „in voller operativer Verantwortung“ fortführen.

Seit 2016 Vertriebs- und Marketingvorstand

Brüß verantwortet beim Kölner Versicherer seit 2016 das Ressort Vertrieb, Marketing und Unternehmens-Kommunikation (VersicherungsJournal 4.5.2016).

Unter seiner Ägide wurde unter anderem der Omnikanalvertrieb der Gothaer mit der eigenen Ausschließlichkeits-Organisation, dem Online- und Direktvertrieb sowie der Partnerorganisation im Makler- und Kooperationsvertrieb reorganisiert und weiterentwickelt (10.1.2023, 4.10.2021, 30.8.2021).

Er ist zudem Aufsichtsrats-Vorsitzender der A.S.I. Wirtschaftsberatung AG und der Gothaer Vertriebs-Service AG. Außerdem sitzt er im Aufsichtsrat der Janitos Versicherung AG und der Gothaer Pensionskasse AG.

Gestartet mit Ausbildung zum Versicherungskaufmann

Seine Karriere in der Versicherungsbranche startete der Manager nach einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann und dem Studium der Betriebswirtschafts-Lehre bei der Colonia Nordstern Versicherung im Vertrieb und im Marketing. 1998 wechselte er als Leiter Unternehmensplanung und Marketing zur BHW Bausparkasse AG.

2005 übernahm er die Leitung des Maklervertriebs Leben und Komposit bei der Volksfürsorge AG (heute Generali Versicherungen). 2008 wurde er zum Vorstandssprecher der Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG bestellt, 2010 zum Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Central Krankenversicherung und der Envivas Krankenversicherung AG.

Brüß kehrte 2013 zur Generali Deutschland Gruppe zurück und wurde zum Vorstandssprecher der Volksfürsorge Vertriebs-AG berufen, deren strategische Neuausrichtung er begleitete. 2014 trat er als Vorstand und Vorstandssprecher bei der Dialog Lebensversicherungs-AG ein.

Verständnis für die Entscheidung

Die Entscheidung von Brüß, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen, erfolgt kurz nach Bekanntwerden der Fusionspläne der Gothaer und der Barmenia Versicherungen (29.9.2023).

„Wir bedauern das Ausscheiden von Oliver Brüß außerordentlich“, wird Dr. Werner Görg, Aufsichtsrats-Vorsitzender des Gothaer-Konzerns, in der Mitteilung zitiert. „Für sein großes Engagement und die geleistete Arbeit möchte ich ihm an dieser Stelle schon heute danken. Es zeigt seine Professionalität, dass er diese Rolle mit vollem Einsatz noch bis Ende des kommenden Jahres ausfüllen und den geplanten Zusammenschluss mit der Barmenia begleiten wird“, so Görg.

„Mit Oliver Brüß verlieren wir einen versierten Vertriebs- und Marketingexperten sowie einen geschätzten Kollegen, der sein Ressort mit großem strategischem Weitblick steuert und immer wieder wichtige neue Impulse setzt“, sagt Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Finanzholding AG. „Dennoch habe ich Verständnis für seine Entscheidung und große Hochachtung für diesen Schritt.“