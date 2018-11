Oliver Bäte bleibt für weitere fünf Jahre Allianz-Chef

23.11.2018

Der Aufsichtsrat der Allianz SE hat die erneute Bestellung von Oliver Bäte zum Vorsitzenden des Vorstands vorzeitig beschlossen und seinen Vertrag bis Ende September 2024 verlängert. Der Allianz-Chef führt den Konzern seit Mai 2015 (VersicherungsJournal 6.10.2014). Sein aktueller Vertrag wäre im September 2019 ausgelaufen. Zuletzt war über Zweifel an der Strategie und den Kommunikations-Fähigkeiten von Bäte unter den Beschäftigten der Allianz in Deutschland berichtet worden (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.10.2018).

Aufsichtsratschef Michael Diekmann verweist in einer Mitteilung am Freitag auf die Erfolge seines Top-Mangers: „Unter der Führung von Herrn Bäte hat sich die Allianz in den vergangenen drei Jahren sehr gut entwickelt. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, in ihm den richtigen Vorstandsvorsitzenden auch für die vor uns liegenden Herausforderungen zu haben.“

Oliver Bäte (Bild: Allianz)

Bäte kommentiert seine Vertragsverlängerung so: „Über das mir entgegengebrachte Vertrauen freue ich mich sehr. Es bestätigt den von uns eingeschlagenen Weg und unsere strategischen Weichstellungen. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werde ich alles daransetzen, dass die Allianz auch in Zukunft erfolgreich ist.“