Olaf Schmitz wird Vorstand der VPV

2.4.2024

Bereits seit Januar 2023 verantwortet Dr. Olaf Schmitz (47) als Generalbevollmächtigter die Bereiche Aktuariat und Produkte Leben sowie das Kaptalanlagemanagement der VPV Versicherungen (VersicherungsJournal 8.11.2022). Hinzugekommen sind seither das Thema Nachhaltigkeit und die Aufgabe des Verantwortlichen Aktuars für die VPV Lebensversicherungs-AG.

Nun folgt zum 1. Mai die Berufung in den VPV-Vorstand. Dies berichtet der Versicherer am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung. „In den letzten Monaten hat Dr. Olaf Schmitz das Team der Geschäftsführung sehr gut ergänzt und die Themen rund um die Lebensversicherung, das Kapitalanlagenmanagement und die Nachhaltigkeit vorangetrieben“, wird Aufsichtsrats-Vorsitzender Rolf Büttner zitiert.

Insbesondere die herausfordernden Zeiten in der Kapitalanlage, den Ausbau des Leben-Produktportfolios und die gestiegenen regulatorischen Anforderungen rund um die Nachhaltigkeit habe er im Sinne der VPV gesteuert, so Büttner.

Olaf Schmitz (Bild: VPV)

Schmitz startete 2007 seine berufliche Laufbahn bei der Lebensversicherungs-AG und leitete dort zuletzt die Abteilung Aktuariat und Underwriting im Fachbereich Produktentwicklung und Aktuariat. Er war zudem als verantwortlicher Aktuar für die Deutsche Lebensversicherungs-AG, die Allianz Pensionskasse AG und die Allianz Pensionsfonds AG sowie für die Versorgungsausgleichskasse Pensionskasse VVaG tätig.