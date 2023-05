Ösa bekommt neuen Vertriebsvorstand

26.5.2023

Die Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (Ösa) kündigen einen Wechsel in der Chefetage an. Andreas Zimmer (46) tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Vertriebsvorstand Rainer Bülow (65) an, der nach mehr als 14 Jahren auf dieser Position (VersicherungsJournal 23.1. 2009) in den Ruhestand geht.

Zimmer ist derzeit als Abteilungsleiter im Unternehmen tätig und verantwortet seit 2019 den Vertriebsbereich. Er ist gelernter Bankkaufmann, aufbauend absolvierte er bei der Ostdeutschen Sparkassenakademie ein Studium zum Sparkassen-Betriebswirt.

Zudem studierte er an der Bankakademie Frankfurt am Main Management und schloss mit dem Titel Diplom-Bankbetriebswirt (BA) ab. Seinen Diplom-Kaufmann erlangte er an der Hochschule Wismar im Studiengang Betriebswirtschafts-Lehre (BWL).

Andreas Zimmer (Bild: Ösa)

Damit gehören dem Leitungsgremium der Ösa künftig Dr. Detlef Swieter (54) als Vorsitzender sowie David Bartusch (50) und Andreas Zimmer als Vorstandsmitglieder an.