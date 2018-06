Öffentliche Braunschweig sieht sich „auf einem guten Weg“

11.6.2018 – Im Jahr 2017 hat die Öffentliche Versicherung Braunschweig laut Geschäftsbericht in der Lebensversicherung deutliche Beitragsrückgänge zu verzeichnen gehabt sowie eine hohe Schadenbelastung in der Sachversicherung. Dank der bereits ergriffenen und noch laufenden strategischen Maßnahmen schätzt der zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörende Regionalversicherer die Zukunft trotzdem sehr zuversichtlich ein.

„Mit dem Konzept der Zukunftsberatung, mit der breiten, um Produkte der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) vervollständigten Produktpalette und der Eröffnung zahlreicher Finanzcenter“ hat es die Öffentlichen Versicherungen Braunschweig „geschafft, den Wandel vom erfolgreichen Versicherungsvertrieb zu einem professionellen Finanzdienstleister zu vollziehen.“

Diese Botschaft steht im Geschäftsbericht 2017 der zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörenden Regionalversicherer. Zugleich wird dort darauf hingewiesen, dass durch umfangreiche Projektarbeiten mittlerweile der Relaunch aller Verkaufsfrontends im Rahmen der neuen serviceorientierten Architektur vorbereitet wurde.

Überdurchschnittliche gute Kunden-Bewertungen für die Vertriebspartner

Schon jetzt zeige sich, dass die Öffentliche aufgrund der bereits durchgeführten Maßnahmen in der Vertriebs- und IT-Strategie „auf einem guten Weg“ sei. So seien die Weiterempfehlungs-Bereitschaft und die Cross-Selling-Rate überdurchschnittlich stark gestiegen, und die Arbeit der Vertriebspartner in den rund 160 Geschäftsstellen werde von den Kunden ebenfalls überdurchschnittlich gut bewertet.

Schon für 2018 erwarten daher sowohl die Öffentliche Lebensversicherung wie die Öffentliche Sachversicherung laut Ausblick im Geschäftsbericht 2017 wieder steigende Beitragseinnahmen.

Einmalbeiträge in der Lebensversicherung gehen stark zurück

Im Berichtsjahr ging die gesamte Bruttobeitragseinnahme in der Lebensversicherung allerdings um 13,4 Prozent auf 145,4 Millionen Euro zurück. Dies hauptsächlich aufgrund der um 21,2 Millionen auf 69,2 Millionen Euro gesunkenen Einmalbeiträge. Die laufenden Beiträge verminderten sich jedoch ebenfalls um 1,3 Millionen Euro auf 75,9 Millionen Euro. Der Versicherungsbestand sank um 2,2 Prozent auf 125.644 Verträge.

In der Sparte verringerte sich zugleich der Bestand an Versicherungssumme um 1,2 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Der gesamte Zugang an Versicherungssumme belief sich in der Lebensversicherung im Berichtsjahr auf 227,1 Millionen Euro, der gesamte summenmäßige Abgang ging um 4,1 Prozent auf 263,5 Millionen Euro zurück.

Die Leistungen an Versicherungsnehmer insgesamt verminderten sich gleichzeitig von 246,3 Millionen auf 224,0 Millionen Euro. Der Verwaltungsaufwand sank um 3,8 Prozent und die Abschlusskosten gingen um 16,5 Prozent zurück, womit sich die Gesamtkosten für den Versicherungsbetrieb von 23,4 Millionen auf 22,6 Millionen Euro verminderten.

Das Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen betrug bei einer Nettorendite von 5,1 Prozent 96,2 Millionen Euro. Unter dem Strich verblieb in der Lebensversicherung im Berichtsjahr ein Überschuss nach Steuern von 20,5 Millionen Euro und damit eine Million weniger als 2016.

Die Beitragseinnahmen der Öffentlichen Versicherungen Braunschweig Versicherungssparte 2017 * 2016 * Veränderung Leben 145,4 167,9 -13,4% Kraftfahrt 119,0 117,2 +1,6% Unfall 11,0 10,9 +1,6% Allgemeine Haftpflicht 22,6 22,8 -0,8% Feuer 11,4 11,4 -0,4% Verbundene Hausrat 12,4 12,1 +1,9% Verbundene Wohngebäude 50,5 49,6 +1,8% Sonstige Sachversicherungen 14,9 14,9 -0,1%

Auch in der Sachversicherung viele Planwerte verfehlt

Wie in der Lebensversicherung erreichten auch die Beitragseinnahmen der Öffentlichen Sachversicherung im Berichtsjahr in vielen Sparten nicht den Planwert, wie dem Abgleichen mit den Vorjahreswerten zu entnehmen ist.

Die gesamten Bruttobeitragseinnahmen stiegen zwar um zwei Prozent auf 258,5 Millionen Euro, aber die Vertragsanzahl im selbst abgeschlossenen Geschäft verminderte sich um 0,9 Prozent auf 1,1 Millionen.

Hier stiegen 2017 – vor allem durch Elementarschäden – jedoch die Aufwendungen für Geschäftsjahres-Versicherungsfälle zugleich um 7,1 Prozent auf brutto 205,9 Millionen Euro an.

Bruttokostenquote sinkt beim Schadenversicherer im vierten Jahr in Folge

Die Bruttokostenquote aus dem selbst abgeschlossenen Geschäft insgesamt ging bei nahezu konstantem Aufwand für den Versicherungsbetrieb dagegen von 28,8 auf 28,6 Prozent zurück. Sie sank damit laut Geschäftsbericht im vierten Jahr in Folge.

Die Combined Ratio verschlechterte sich von 95,5 auf 99,9 Prozent. Nach Beteiligung der Rückversicherer verbesserte sie sich jedoch netto sogar von 96,1 auf 94,6 Prozent.

Versicherungs-technisches Ergebnis rutscht ins Minus

Beim versicherungs-technischen Ergebnis im selbst abgeschlossenen Geschäft – das 2016 noch einen Überschuss von 4 Millionen Euro aufgewiesen hatte – ergab sich im Berichtsjahr ein Verlust von 0,7 Millionen Euro. Das Nettoergebnis aus der Kapitalanlage lag bei einer Nettorendite von 3,6 Prozent bei 25,6 Millionen Euro.

Als Jahresüberschuss nach Steuern werden in der Sachversicherung bei einem negativen Steueraufwand von 1,1 Millionen Euro 9,3 Millionen Euro ausgewiesen. Insgesamt erwirtschaftete die öffentliche Versicherung Braunschweig im Berichtsjahr einen gegenüber 2016 um eine Million Euro höheren Gewinn von 28,8 Millionen Euro.

Der vollständige Geschäftsbericht der Öffentlichen Versicherungen Braunschweig steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.