Oberösterreichische: Neuausrichtung im deutschen Markt

24.3.2022

Die Niederlassung Oberösterreichische Versicherung AG in Deutschland (OÖV) stellt sich hierzulande neu auf. Der Standort in Hanau wurde zum Jahreswechsel geschlossen. Unter Führung von Paul Ristock, seit Januar Niederlassungsleiter Deutschland, entsteht derzeit eine neue Präsenz in Regensburg.

Hintergrund für den Umzug sei, dass sich die Vor-Ort-Betreuung stärker auf den bayerischen Raum konzentrieren werde. „Wir werden unsere Betreuungsstruktur neu ordnen und stetig an der Verbesserung unserer Vertriebs- und Betriebsprozesse arbeiten. Auch in der Produktentwicklung werden wir uns konsequent auf die Bedürfnisse unserer unabhängigen Vertriebspartner ausrichten“, erklärt Ristock auf Nachfrage.

Paul Ristock (Bild: Jürgen Heuser)

Der Versicherer nahm 2014 unter dem Namen Oberösterreichische (vormals Diehanauer24 Versicherungsvertriebs-GmbH) im deutschen Markt seine Geschäftstätigkeit auf (19.5.2014). Als reiner Nischenversicherer für Photovoltaikanlagen hierzulande gestartet, hat sich die Oberösterreichische als Maklerversicherer für private Sachsparten positioniert (20.9.2016, 1.7.2016).

2019 arbeitete die Gesellschaft nach eigenen Angaben mit rund 1.800 Versicherungsmaklern sowie diversen Pools zusammen (14.3.2019). Neben den privaten Sachversicherungen bedient das Unternehmen Nischensegmente wie Tiny-House-, Wochenendhaus-, Dauercamper- und nach wie vor Photovoltaik-Versicherungen.