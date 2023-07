NW Assekuranz mit neuem Standort und geschäftsführenden Gesellschafter

6.7.2023

Die Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG eröffnet einen neuen Standort. Von der Nordsee geht es an den Rhein nach Düsseldorf. Dort ist Matthias Kliesch (57) zum 1. Juli 2023 zum geschäftsführenden Gesellschafter der NW Assekuranzmakler Düsseldorf GmbH & Co. KG ernannt worden. Im Laufe dieses Jahres wird das dortige Büro auf mindestens zehn Mitarbeiter anwachsen.

Kliesch hatte zuvor mehr als 20 Jahre bei der Marsh GmbH gearbeitet, die letzten dreieinhalb davon als Leiter „Power & Energy“, wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist. Versicherungs-Erfahrungen bringt er zudem aus seiner Zeit bei der Allianz SE mit, sein Steckenpferd war die vergangenen Jahre jedoch die Energiebranche.

So ist es nicht verwunderlich, dass der Manager bei der NW Assekuranzmakler Düsseldorf den Bereich der erneuerbaren Energien ausbauen wird. Er wird sich in seiner Position unter anderem internationalen Großprojekten im Bereich der Energie-, Ver- und Entsorgungswirtschaft widmen, wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilte.

Matthias Kliesch (Bild: NW Assekuranz)

„Herr Kliesch ist mit seinem Team eine namhafte Verstärkung unserer marktweit anerkannten Kompetenzen im Bereich der Energie-, Ver- und Entsorgungswirtschaft. Mit dem Team in Düsseldorf bauen wir unsere marktführende Stellung im Bereich Erneuerbarer Energien aus“, kommentiert NW-Geschäftsführer Thomas Haukje die Neubesetzung gegenüber dem VersicherungsJournal.