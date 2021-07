NV-Versicherungen: Neuer Chef hinterm Deich

16.7.2021

Stabsübergabe bei den NV-Versicherungen VVaG: Vorstandschef Arend Arends wird am 30. Juli, nach 36 Jahren Tätigkeit für seinen Arbeitgeber, in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolge tritt Holger Keck (45) zum 1. August an. Er wird weiterhin die Verantwortung für die Bereiche Schaden, Betrieb, Finanzen und IT innehaben. Das teilte der Versicherer am Freitag mit.

Der Versicherungs-Betriebswirt Keck rückte 2012 in die Führungsriege des ostfriesischen Unternehmens auf (VersicherungsJournal 19.6.2012). Vorher arbeitete er über neun Jahre für die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse.

Verstärkung bekommt der neue Vorstandschef ab 1. August mit Henning Bernau (40), der in die Chefetage aufsteigt. Der Jurist wird von Arends die Ressorts Vertrieb, Marketing und Personal übernehmen. Er war vorher als Prokurist und Gesamtvertriebsleiter für die NV-Versicherungen tätig.

Arend Arends, Henning Bernau und Holger Keck (v.li.) (Bild: deVincent)

Der gebürtige Ostfriese und Volljurist Arends verantwortete seit 2008 die Geschicke des Unternehmens auf Vorstandsebene (4.7.2008). 2013 hatte er Johann Cremer auf dem Chefsessel des Versicherers abgelöst (19.8.2013, 19.6.2013).