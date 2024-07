Nürnberger wirbt neue Vorstandssprecherin von der Ergo ab

1.7.2024

Christine Kaaz (46) ist mit dem heutigen Tag neue Vorstandssprecherin der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Sie tritt die Nachfolge von Peter Meier (62) an, der in den Ruhestand geht. Für einen reibungslosen Übergang bleibe Meier noch bis Ende des Jahres Vorstandsmitglied bei der Holding Nürnberger Beteiligungs-AG, heißt es in einer Pressemitteilung. Am 1. Januar rücke dann Kaaz in diesem Gremium nach.

Die Managerin kommt von de Ergo Group AG. Dort verantwortete sie zuletzt als Chief Underwriting Officer das globale Schaden- und Unfallgeschäft. Sie leitete unter anderem die Bereiche globale Portfolio-Steuerung, Produktmanagement, Aktuariat und Rückversicherung.

Ferner war die Volkswirtin und Journalistin von 2021 bis rund um den zurückliegenden Jahreswechsel Aufsichtsratsmitglied verschiedener europäischer Tochtergesellschaften der Ergo. Auch war sie Mitglied im Leitungs- und Kontrollgremium der Das UK Holdings Limited, seit Januar Teil der Ergo-Gruppe.

Zuvor arbeitete Kaaz in Führungspositionen für zwei US-amerikanische Tochtergesellschaften der Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG in München mit Sitz in New York und Ohio. Ihre Laufbahn in der Versicherungswirtschaft startete sie am Hauptsitz des Konzerns in der bayerischen Metropole, zunächst von 2004 bis 2010 als Reinsurance Underwriter & Client Manager, danach bis 2012 als Chief of Staff Global Clients/ North America Division.

Christine Kaaz (Bild: Nürnberger Allgemeine)

Zu ihren wichtigsten Aufgaben zähle sie, die Nürnberger Allgemeine wieder profitabel zu machen, heißt es in der Mitteilung. „Die Schadensparte steht durch Klimawandel und Inflation vor großen Herausforderungen. Mit Christine Kaaz haben wir eine starke und emphatische Führungskraft gefunden, die genau das mitbringt, was wir brauchen: eine hohe fachliche Expertise mit ausgeprägter Leistungsorientierung und dem Herz am rechten Fleck“, wird CEO Harald Rosenberger zitiert.