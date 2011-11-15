Nürnberger beruft neuen Finanzvorstand

27.8.2025 – Dr. Peter Ott wird bei der Nürnberger Beteiligungs-AG Dr. Jürgen Voß als CFO beerben. Der Posten war vakant geworden, nachdem Voß nach vielen Jahren in Diensten der Nürnberger erklärt hatte, den Konzern verlassen zu wollen.

Der Aufsichtsrat der Nürnberger Beteiligungs-AG, Holdinggesellschaft der Nürnberger Versicherungen, hat mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 Dr. Peter Ott zum neuen CFO berufen. Das teilte die Nürnberger am Dienstag der Presse mit.

Langjähriger Vorstand Voß verlässt die Nürnberger

Ott soll die Nachfolge des langjährigen Finanzvorstands Jürgen Voß antreten, so heißt es weiter, der Mitte November aus der Holding ausscheide. Nach über zehn Jahren als Vorstandsmitglied hatte Voß den Aufsichtsrat im zweiten Quartal dieses Jahres informiert, dass er seine Vorstandsmandate niederlegen und zum Jahresende aus dem Unternehmen ausscheiden wolle.

Gründe für das Ausscheiden von Voß werden nicht genannt. Die Trennung erfolge „im besten gegenseitigen Einvernehmen“, teilte die Nürnberger bereits in einem früheren Pressetext mit.

Voß soll weiterhin beratend für die Nürnberger tätig sein und den Übergang begleiten. Auch wird er den Aufsichtsratsvorsitz bei der Fürst Fugger Privatbank AG fortführen, den er seit 2021 innehat. Die Nürnberger ist Mehrheitseigner des Bankhauses, das sich auf wohlhabende Privatkunden spezialisiert hat.

„Dr. Voß hat in den letzten rund 20 Jahren dieses Unternehmen und den Bereich Finanzen in unterschiedlichen Rollen und Funktionen mitgeprägt. Insbesondere ist die Professionalisierung des Kapitalanlagenmanagements der Nürnberger sein Verdienst. Wir sind Dr. Voß sehr dankbar, dass er den Übergang aktiv begleitet“, sagt Marion Ebentheuer, Vorsitzende des Aufsichtsrats.

Der neue Vorstand bringt vielseitige Expertise mit

Im Pressetext hebt die Nürnberger die berufliche Erfahrung und Vielseitigkeit von Peter Ott hervor. Der 57-Jährige war in den letzten 20 Jahren Partner bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Bei den Prüfgesellschaften leitete er Abteilungen in den Bereichen Insurance Consulting sowie Finanzen, Risiko und Aktuariat. Er war in dieser Funktion für Beratungsprojekte und Abschlussprüfungen bei verschiedenen Versicherungsgruppen verantwortlich.

In seinen fast 30 Jahren Beratungstätigkeit habe Peter Ott umfassende Expertise in Bilanzierung und Reporting, Risikomanagement, Governance und Aktuariat aufgebaut, berichtet die Nürnberger weiter.

Er verbinde eine wissenschaftliche Ausbildung als Diplom-Mathematiker und promovierter Versicherungsbetriebswirt mit beruflichen Qualifikationen als Aktuar (DAV), Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

Peter Ott (Bild: Nürnberger)

Verantwortungsbereich soll neu aufgestellt werden

Gleichzeitig kündigt die Nürnberger an, dass das Finanzressort der Holding neu zugeschnitten werden soll. Konkrete Details hierzu nannte das Unternehmen nicht.

„Mit Dr. Ott gewinnen wir einen überaus renommierten Experten für Finanzen und Risikomanagement im Versicherungswesen. Unser Ziel ist es, künftig eine risikoorientierte Steuerung über alle Unternehmensebenen hinweg sicherzustellen. Wir werden daher seinen Eintritt zum Anlass nehmen, den Verantwortungsbereich neu aufzustellen“, erklärt Ebentheuer.