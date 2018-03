Nexible veröffentlicht erste Verkaufszahlen

22.3.2018

Im vergangenen Oktober ist die Ergo-Digitaltochter Nexible Versicherung AG (VersicherungsJournal 23.10.2017) mit einer „All-in-One Autoversicherung“ auf den Markt gekommen. Zum Jahresende waren bereits 20.000 Autos bei Nexible versichert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit seien die Erwartungen um über 100 Prozent übertroffen worden. Ende März nähert sich das Prämienaufkommen den Angaben zufolge der Marke von zehn Millionen Euro.

Nexible sieht den Bedarf des eigenen Angebots einer einfachen und transparenten, gleichwie voll digitalen Versicherung durch das Kundenverhalten bestätigt. So meldeten mehr als vier von fünf Kunden ihren Schaden online, heißt es weiter.

Wie die Ergo-Tochter weiter mitteilte, soll noch in diesem Jahr der Markteintritt in Österreich erfolgen. Damit soll möglichst schnell die Skalierbarkeit des Geschäfts unter Beweis gestellt werden. Derzeit würden zudem weitere neue Produkte und Services entwickelt. So sollen etwa die FAQ bald per Amazon-Alexa-Sprachsteuerung oder Google-Assistent angefragt und automatisiert beantwortet werden können.